Незаконні ялинки: задля наживи зрізають верхівку, а решта буде гнити

Екологи вважають, що в Україні відомі люди не говорять, що "зустрічають Новий рік зі штучною ялинкою". Тому, до пересічних громадян ця ідея не доходить.

Ялинки поза законом

Сайт 24 каналу доєднався до спеціального рейду у Києві. Під час перевірки виявили, що деякі дерева не мають відповідного номера, який мав би знаходитись на стовбурах дерев.

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Під час рейду інспектори перевірили наявність спеціального чіпа / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Зверніть увагу! Інспектори перевірили наявність спеціального чипа на новорічних деревах; номер на чипі, його реєстрацію в електронній системі "Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру", а також відповідні документи у продавців.

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Кібиш Дмитро каже, що на кожному дереві має бути індивідуальний код по якому можна перевірити легальність вирубки у застосунку "Ялинка інфо". Його можна безплатно встановити із Google Play Market. Завдяки цій програмі кожен покупець має можливість ознайомитися із походженням новорічної ялинки.

Якщо на ялинках не виявлено чипа, то це означає, що вони зрубані незаконно. Продавці часто продають ялинки в перемішку, щоб менше платити грошей. Вони хочуть зекономити. Адже щоб зрубати офіційно, треба більше грошей. З деяких ялинок роблять офіційні внески, щоб їх перевозити та продавати, а з деяких ні,

– каже Кібиш.

Що відомо про "Ялинка інфо" Лісгоспи Держлісагентства вирощують новорічні дерева на спеціальних плантаціях і маркують спеціальними бирками або самоклейними етикетками, які містять індивідуальний номер для кожного дерева та відповідний йому штрих-код, що заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Відповідно, щоб перевірити законність походження ялинки – потрібно просто ввести номер з етикетки на сайті "Ялинка інфо". Якщо інформація за номером відсутня, це може свідчити про нелегальне походження ялинки.

Індивідуальний код ялинки можна перевірити на спеціальному сайті / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Як вбивають ліс

Український еколог та зоозахисник, директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр" Володимир Борейко каже, що кількість незаконно вироблених дерев – величезна.

За нашими підрахунками це десь біля мільйона ялинок та сосон. До того ж вирубуються ті цінні молоді хвойні дерева, які через 20 років могли бути б величезними деревами. Зрубують і старі, відпилюють верхівку. Її забирають, а ту середину, – близько десяти метрів, залишають у лісі гнити,

– зазначає еколог.

Еколог каже, що зрубують близько мільйона ялинок та сосон / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

На думку еколога, необхідно впроваджувати брендову рекламу для захисту довкілля.

У нас люди звикли копіювати щось за відомими людьми. Наприклад, якби мер Києва Віталій Кличко сказав би, що головна ялинка Києва, з метою збереження лісових масивів, однією з перших буде штучною, але в нас багато років вже привозять живу ялинку. Тобто, немає таких шанованих та відомих людей, які стали б цим займатися. А пересічні громадяни завжди орієнтуються на якийсь приклад,

– додав він.

Борейко зазначає, що в Україні – 14% лісистості, в Європі – 20%. Тому, кожна ялинка та кожна зрубана сосна, на його думку, несе негативний наслідок для екології.

В Україні – 14% лісистості / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Я розумію, коли ще роблять з неї стілець або папір. Але ці ялинки викидаються на смітник і спалюються, це жахливо. Це і є антиреклама відношення до дерев. Після спалення ще й забруднюється повітря,

– наголошує він.

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Закони в Україні

Крім чипів, натуральні хвойні дерева мають мати самоклейні етикетки, які містять індивідуальний номер, та відповідні штрих-коди, внесені до єдиної системи електронного обігу деревини. Штрих-коди також містять усю інформацію про походження хвойного дерева.

Варто зазначити, що відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку тягнуть за собою накладення штрафу:

• на громадян від 510 до 1 020 гривень;

• на посадових осіб від 2 550 до 5 100 гривень.

У Києві почався рейд екоінспекторів/ Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Правоохоронці, які брали участь у рейді, фіксували порушення і складали протоколи. Після фіксації, правоохоронці будуть готувати справи для передачі до суду, який і встановить міру штрафних санкцій для підприємців, які торгують незаконно зрубаними хвойними.

З 4 січня у столиці вже запрацюють пункти утилізації новорічних ялинок. Принести дерево на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно. Мапа розташування пунктів за посиланням.

У Києві відбувся рейд на місцях продажу новорічних дерев: дивіться відео