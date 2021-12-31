Незаконные елки: ради наживы срезают верхушку, а остальное будут гнить

Экологи считают, что в Украине известные люди не говорят, что "встречают Новый год с искусственной елкой". Потому до рядовых граждан эта идея не доходит.

Елки вне закона

Сайт 24 канала присоединился к специальному рейду в Киеве. Во время проверки обнаружили, что некоторые деревья не имеют соответствующего номера, который должен находиться на стволах деревьев.

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Во время рейда инспекторы проверили наличие специального чипа / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Инспекторы проверили наличие специального чипа на новогодних деревьях; номер на чипе, его регистрацию в электронной системе "Лесохозяйственного информационно-аналитического центра", а также соответствующие документы у продавцов.

Государственный инспектор по охране окружающей природной среды Кибиш Дмитрий говорит, что на каждом дереве должен быть индивидуальный код, по которому можно проверить легальность вырубки в приложении "Елка инфо". Его можно бесплатно установить из Google Play Market. Благодаря этой программе каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки.

Если на елках не обнаружен чип, то это означает, что они срублены незаконно. Продавцы часто продают елки вперемешку, чтобы меньше платить денег. Они хотят сэкономить. Так как чтобы срубить официально, надо больше денег. С некоторых елок делают официальные взносы, чтобы их перевозить и продавать, а с некоторых нет,

– говорит Кибиш.

"Елка инфо" Лесхозы Гослесагентства выращивают новогодние деревья на специальных плантациях и маркируют их специальными бирками или самоклеящимися этикетками, которые содержат индивидуальный номер для каждого дерева и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.



Соответственно, чтобы проверить законность происхождения елки – нужно просто ввести номер с этикетки на сайте "Елка инфо". Если информация по номеру отсутствует, это может свидетельствовать о нелегальном происхождении елки.

Индивидуальный код елки можно проверить на специальном сайте / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Как убивают лес

Украинский эколог и зоозащитник, директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко говорит, что количество незаконно произведенных деревьев – огромное.

По нашим подсчетам это где-то около миллиона елок и сосен. К тому же вырубаются те ценные молодые хвойные деревья, которые через 20 лет могли бы быть огромными деревьями. Срубают и старые, отпиливают верхушку. Ее забирают, а ту середину, – около десяти метров, оставляют в лесу гнить,

– отмечает эколог.

Эколог говорит, что срубают около миллиона елок и сосен / Фото 24 канала, Валентины Полищук

По мнению эколога, необходимо внедрять брендовую рекламу для защиты окружающей среды.

У нас люди привыкли копировать что-то за известными людьми. Например, если бы мэр Киева Виталий Кличко сказал, что главная елка Киева, с целью сохранения лесных массивов, одной из первых будет искусственной, но у нас много лет уже привозят живую елку. То есть, нет таких уважаемых и известных людей, которые стали бы этим заниматься. А рядовые граждане всегда ориентируются на какой-то пример,

– добавил он.

Борейко отмечает, что в Украине – 14% лесистости, в Европе – 20%. Поэтому каждая елка и каждая срубленная сосна, по его мнению, несет негативное следствие для экологии.

В Украине – 14% лесистости / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Я понимаю, когда еще делают из нее стул или бумагу. Но эти елки выбрасываются на помойку и сжигаются, это ужасно. Это и есть антиреклама отношение к деревьям. После сожжения еще и загрязняется воздух,

- подчеркивает он.

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Законы в Украине

Кроме чипов, натуральные хвойные деревья должны иметь самоклеящиеся этикетки, которые содержат индивидуальный номер, и соответствующие штрих-коды, внесенные в единую систему электронного оборота древесины. Штрих-коды содержат всю информацию о происхождении хвойного дерева.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 65 Кодекса Украины Об административных правонарушениях Незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут за собой наложение штрафа:

на граждан – от 510 до 1 020 гривен;

на должностных лиц – от 2 550 до 5 100 гривен.

В Киеве начался рейд экоинспекторов / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Правоохранители, которые принимали участие в рейде, фиксировали нарушения и составляли протоколы. После фиксации правоохранители будут готовить дела для передачи в суд, который и установит меру штрафных санкций для предпринимателей, торгующих незаконно срубленными хвойными.

В Киеве состоялся рейд на места продажи новогодних деревьев: смотрите видео