В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. Якщо відповідний законопроєкт підтримають, порушникам загрожує в'язниця чи штраф у 170 тисяч гривень.

Чоловіки, намагаючись незаконно перетнути кордон України, вирушають на Закарпаття. Там діють кримінальні угруповання, які цим займаються. Буває, що до злочинної діяльності залучають і дітей. Крім того, людей ніхто не попереджає про смертельну загрозу, яка на них очікую під час втечі. Про це розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Що відомо про невдалі спроби перетнути Тису?

У прикордонному підрозділі "Вилок" часто бувають "гості". В один із днів військовим біля Тиси вдалось затримати чотирьох порушників. Вони із Закарпаття. За нелегальний "тур" до Угорщини кожен сплатив від чотирьох до семи тисяч доларів, проте ціни за таку "послугу" переважно вищі.

Їм допомагають і купляють все спорядження для перетину Тиси. Вони беруть найдешевше, що тільки може бути. Човен приблизно 7 тисяч гривень, жилети, я думаю, 400 гривень, не більше. Все доволі дешеве: що весла, що жилети, що човни,

– сказав заступник начальника відділу прикордонної служби "Вилок".

Ті, хто організовує незаконні переправи не надто переймаються долею людей, які йдуть на це. Якщо човен раптом перекинеться, шанси втриматися на плаву – мізерні.

Я думаю, що без ніяких навичок або умінь з тією течією, яка є на Тисі десь хвилинки дві максимум (можна втриматись – 24 Канал),

– підкреслив прикордонник Назар Кунаренко.

Відомо про випадок, коли молодий львів'янин віддав 15 тисяч доларів за такий "тур". Однак під час мандрівки його провідники втекли, човен порвався, а Тису він долав уплав. Від смерті хлопця врятував прикордонний наряд.

Такі випадки на Закарпатті – звичайне явище. Прикордонники постійно попереджають про смертельні наслідки. Однак люди, на жаль, більш схильні довіряти шахраям.

Як виявляють порушників?

Прикордонники кажуть, що близько 70% потенційних порушників до кордону не дістаються. Їх затримують на контрольних постах та виявляють за допомогою технічних засобів.

Це і залучення прихованих прикордонних нарядів, а також серйозної технічної частини: фотопастки, біспектральні камери та датчики руху. Тобто, все будувалося таким чином, щоб кордон був надійно захищений,

– підкреслила речниця Мукачівського прикордонного загону.

За її словами, злочинні угруповання удосконалюються. Вони намагаються щоразу прорахувати їхні дії.

Одне з останніх "ноу-хау" – використання автомобілів швидкої та спеціалізованих фургонів. Ними порушників підвозять якнайближче до кордону.

Зараз, наприклад, використання брендованих автомобілів під швидку допомогу, під інкасаторів. Також був в нас випадок, коли під виглядом розвезення хліба затримали двох переправників і також людей, яких вони везли до кордону,

– зауважила Леся Федорова.

Зазвичай, вартість таких "послуг" стартує від 10 тисяч доларів. Без жодних гарантій. Левову частку кладуть до кишень організатори схем.

Як діти допомагають ухилянтам перетинати кордон?

До злочинних схем часто залучають і дітей. Раніше місцеві підлітки залюбки переносили цигарки. Зараз – переводять людей. А вікові рамки значно розширилися.

Виявляли й семирічних дітей, які вели там групу по сім людей. Казали, що вони просто йшли на ставок, а це якісь дядьки в'язалися за ними. Діти ромської національності переважно,

– розповів Назар Кунаренко.

На ділянці відділу "Ділове" на кордоні з Румунією розповіли про унікальний випадок. Провідниками там керував дванадцятирічний хлопчик. Ніхто не міг повірити, що саме він був довіреною особою ватажка угруповання.

Як військові ставляться до порушників?

Прикордонники із позивними "Мольфар" та "Бокс" служать на "Діловому" після кількох ротацій на Схід. Обидва мають родини, кожен до війни займався улюбленою справою. Обидва у 2022 році добровольцями пішли на фронт. Нищили ворога на Бахмутському, Сватівському та Лиманському напрямках. Обоє довго звикали до служби на мирному кордоні.

Тут, звичайно, спокійніше. Але служба не є легкою. Я б не хотів з ними (тими, хто намагається перетнути незаконно кордон – 24 Канал) попасти на схід. Якщо його зловити, якщо він не хоче добровільно сам йти, то це проблема для нас там. Коли ти сидиш в окопі, то ми як одне ціле. Я розраховую на нього, він розраховує на мене,

– сказав Роман Уліцький "Мольфар".

Він вважає, що тікати – неправильно, адже це рідна земля. На його думку, не обов'язково долучатись до активних бойових дій. Можна працювати на кухні у війську чи робити щось корисне для перемоги у тилу.

Прикро, але місцеві жителі не надто доброзичливі до прикордонників. Вони вважають, що ті мають бути на Сході. Однак це неправильно, адже і на Закарпатті у прикордонників є свої завдання.

Важливим також є той факт, що спроби перетнути незаконно кордон України є дуже небезпечними. Від початку російського вторгнення на західному кордоні кількість знайдених тіл чоловіків добігла семи десятків. На жаль, число постійно зростає.

Прикордонник Роман Уліцький "Мольфар" застеріг людей не пробувати перетинати незаконно кордон, бо не одного вже чоловіка виловлювали в річці та зносили з гір.

Однак порушники доволі спокійно ставляться до затримань, адже покарання поки не надто суворі, однак з часом ситуація може змінитись.