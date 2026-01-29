Альберта прагне незалежності: посадовці США провели кілька зустрічей із сепаратистами Канади

Прихильники незалежності канадської провінції Альберта заявили про кілька контактів із представниками Держдепу США. Сторони обговорювали можливість фінансової підтримки США у разі відокремлення регіону від Канади.

Про це повідомляють Financial Times та Edmonton Journal.

Що відомо зустріч представників Держдепу США та лідерів організації Alberta Prosperity Project?

За даними медіа, американська сторона планує провести наступну зустріч із канадцями уже в лютому. До переговорів можуть долучитись представники керівництва Альберта та Міністерства фінансів США.

Ймовірно, сторони обговорюватимуть можливість надання кредиту на суму 500 мільярдів доларів для підтримки провінції у разі схвалення референдуму про її вихід зі складу Канади.

У Держдепі не стали спростовувати цю інформацію, натомість повідомили, що відбулась зустріч з "громадянським суспільством". Це була нібито стандартна практика без будь-яких зобов'язань.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент назвав жителів Альберти "дуже незалежними людьми". А саму канадську провінцію, багату на нафту, – "природним партнером для США".

Альберта має багатство природних ресурсів, але вони не дозволять їм побудувати трубопровід до Тихого океану. Я думаю, що нам слід дозволити їм приїхати до США, а Альберта – природний партнер для США. У них є величезні ресурси. Жителі Альберти – дуже незалежні люди,

– сказав Бессент.

Чому Альберта прагне від'єднатись від Канади?