Велике прання та ярмарок: незвичайна традиція на кордоні Гаїті та Домініканської Республіки

На кордоні між Гаїті та Домініканською республікою люди щодня збираються, аби попрати власні речі. Виглядає незвично, проте за цією традицією криються людські трагедії, расизм та жорстока дискримінація.

Один острів та дві протилежні країни. Чому по один бік кордону – мальовничі ліси, а по інший – виснажені пустелі?

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Чим відрізняються країни

Гаїті – або ж Еспаньйола – другий за розміром острів Карибів. Західну третину займає держава Гаїті, решту території – Домініканська Республіка. Проте двом країнам-мешканкам острова уживатися вкрай складно.

Домінікана, без перебільшення, – райський куточок. Тропічні ліси, кришталево чиста вода, туристична інфраструктура – погодьтеся, кращого місця для відпочинку годі й шукати.



Домінікана / Фото Astar Travel

У Гаїті теж чимало природних чудес. Проте народившись тут – ви приречені на бідність. За статистикою тривалість життя гаїтян на 11 років менша за домініканців. Занедбана екологія, безробіття та тотальне знищення лісів, які навряд чи вдасться відродити.

Наслідки екологічної катастрофи добре видно й на супутникових знімках. Лінія кордону чітко розділяє гірські краєвиди та виснажені пустелі.



Гаїті та Домінікана / Фото Enviro Society

Економічний розвиток

Різниця в економічному розвитку створює для Домінікани одну з найсерйозніших проблем міграції в Північній і Південній Америці. Домініканці розглядають Гаїті як країну нецивілізованих африканців, а себе вважають латиноамериканцями або навіть європейцями.



Гаїті – бідна країна / New China

Незвична традиція на кордоні

Домініканське містечко Дахабон розташоване на самісінькому кордоні з Гаїті. Там ви не знайдете сучасних пунктів пропуску та високих парканів. Хіба що ворота. В інших місцях, кордон можна без проблем перетнути нелегально. Пройшов через річку – і ти вже в сусідній країні.



Так перетинають кордон у Гаїті / Фото Shutterstock

Відсутність прикордонної інфраструктури якось можна пояснити. Проте незвичного дійства, яке там відбувається, ви не побачите ніде. Річку, яка розділяє країни місцеві перетворили в пральню.



Гаїтяни перуть речі просто на кордоні / Фото Shutterstock

Прикордонний ринок

Символом партнерства між двома державами вважається прикордонний ринок. Мешканці обох країн зустрічаються тут щопонеділка та п'ятниці, щоби торгувати. І хоча ринок, побудований на кошти Євросоюзу, мав бути майданчиком дружби – цього не сталося. Домініканці першими займають найкращі місця, поки гаїтяни стовбичать у довжелезних чергах на кордоні.

Побиття та хабарі

Та і прикордонники тут не дуже привітні. Пускати сусідів вони не поспішають. Ті, хто хочуть перетнути кордон швидше – дають правоохоронцям хабар. Натомість вони не соромляться лупцювати людей палицями.

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Усвідомивши всю суть дискримінації й справді не розумієш: як таке могло статися? Країни, що ділять між собою чималий острів, навіть не намагаються налагоджувати стосунки.

Будівництво стіни

Ба більше, у лютому 2021 року президент Домініканської республіки Луїс Абінадер анонсував будівництво стіни на кордоні з Гаїті. Так він боротиметься з незаконною міграцією, обігом наркотиків та транскордонною злочинністю.



Домініканська Республіка жорстко контролює кордон / Фото Getty Images

Звісно, кордон – це символ незалежності та важливий інструмент безпеки. Проте жоден паркан не здатен виховати толерантність та взаємоповагу. І якою б міцною не була стіна, їй не вдасться змінити людську свідомість.

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