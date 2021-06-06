Большая стирка и ярмарка: необычная традиция на границе Гаити и Доминиканской Республики

На границе между Гаити и Доминиканской республикой люди ежедневно собираются, чтобы постирать свои вещи. Выглядит необычно, однако за этой традицией кроются человеческие трагедии, расизм и жестокая дискриминация.

Один остров и две противоположные страны. Почему по одну сторону границы – живописные леса, а по другую – истощенные пустыни?

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Чем отличаются страны

Гаити – или же Эспаньола – второй по размеру остров Карибов. Западную треть занимает государство Гаити, остальную территорию – Доминиканская Республика. Однако двум странам-жительницам острова уживаться крайне сложно.

Доминикана, без преувеличения, – райский уголок. Тропические леса, кристально чистая вода, туристическая инфраструктура – согласитесь, лучшего места для отдыха не найти.



Доминикана / Фото Astar Travel

В Гаити тоже немало природных чудес. Однако родившись здесь – вы обречены на бедность. По статистике продолжительность жизни гаитян на 11 лет меньше доминиканцев. Запущенная экология, безработица и тотальное уничтожение лесов, которые вряд ли удастся возродить.

Последствия экологической катастрофы хорошо видны и на спутниковых снимках. Линия границы четко разделяет горные пейзажи и истощенные пустыни.



Гаити и Доминикана / Фото Enviro Society

Экономическое развитие

Разница в экономическом развитии создает для Доминиканы одну из самых серьезных проблем миграции в Северной и Южной Америке. Доминиканцы рассматривают Гаити как страну нецивилизованных африканцев, а себя считают латиноамериканцами или даже европейцами.



Гаити – бедная страна / New China

Необычная традиция на границе

Доминиканский городок Дахабон расположен на самой границе с Гаити. Там вы не найдете современных пунктов пропуска и высоких заборов. Разве что ворота. В других местах, границу можно без проблем пересечь нелегально. Прошел через реку – и ты уже в соседней стране.



Так пересекают границу в Гаити / Фото Shutterstock

Отсутствие пограничной инфраструктуры как-то можно объяснить. Однако необычного действа, которое там происходит, вы не увидите нигде. Реку, которая разделяет страны местные превратили в прачечную.



Гаитяне стирают вещи прямо на границе / Фото Shutterstock

Пограничный рынок

Символом партнерства между двумя государствами считается пограничный рынок. Жители обеих стран встречаются здесь по понедельникам и пятницам, чтобы торговать. И хотя рынок, построенный на средства Евросоюза, должен был быть площадкой дружбы – этого не произошло. Доминиканцы первыми занимают лучшие места, пока гаитяне торчат в длиннющих очередях на границе.

Избиения и взятки

Да и пограничники здесь не очень приветливые. Пускать соседей они не спешат. Те, кто хотят пересечь границу быстрее – дают правоохранителям взятку. Вместе с тем они не стесняются бить людей палками.

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Осознав всю суть дискриминации и в самом деле не понимаешь: как такое могло произойти? Страны, которые делят между собой большой остров, даже не пытаются налаживать отношения.

Строительство стены

Более того, в феврале 2021 года президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити. Так он будет бороться с незаконной миграцией, оборотом наркотиков и трансграничной преступностью.



Доминиканская Республика жестко контролирует границу / Фото Getty Images

Конечно, граница – это символ независимости и важный инструмент безопасности. Однако ни один забор не способен воспитать толерантность и взаимоуважение. И какой бы крепкой ни была стена, ей не удастся изменить человеческое сознание.

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