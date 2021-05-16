Более 15 лет в международных водах Черного моря и на реке Дунай, в частности на его 61-й мили, правоохранителей борются с дерзкими схемами контрабандистов. В народе их прозвали "черными бункеровщикам". Однако рано или поздно все "хорошее" заканчивается.

Согласно закону, все бункеровочные операции должны проводиться только в портах или в пределах их акватории. Однако на практике нелегальные плавучие заправки от таможенных пошлин упорно уклоняются. Ведь отгружать топливо в порту – значит платить налоги в украинский бюджет.

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Для лучшего понимания, рассмотрим схему. Возьмем берег Украины и России. Между ними – территориальное море, граница и международные воды в свободном пользовании каждой из стран. Проследим 2 сценария незаконной бункеровки.

• Первый сценарий. От берега Российской Федерации выходит танкер, заполненный топливом. Делает остановку в международных водах, подальше от пограничников прибрежных государств. К нему подходят заправиться меньшие судна. Далее последние подходят к берегу Украины, переливают горючее в бензовоз, который отправляется на автозаправочные станции.



Незаконная бункеровка с помощью меньших судов / Коллаж 24 канала

• Второй сценарий. Коммерческое торговое судно у причала в порту Украины загружается контейнерами или иным грузом и, по аналогичной схеме, выйдя в свободную экономическую зону, пополняется горючим. Деньги плывут прямо в карманы контрабандистов.



Схема с участием коммерческого торгового судна / Коллаж 24 канала

Рынок контрабандного топлива в Украине занимает 20% – это до 500 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Мимо бюджета льются сотни миллионов долларов.

Деятельность Морской охраны Госпогранслужбы

Морская охрана Госпогранслужбы в своей зоне ответственности контролирует пребывание нефтеналивных судов. Закон Украины "О прилегающей зоне" позволяет пограничникам останавливать, осматривать, задерживать и осуществлять арест судов-нарушителей, не только пограничного законодательства, но и таможенного, фискального, миграционного и даже санитарного.

Угроза экологической катастрофы – не выдумка. Нефтепродукты, которые просачиваются сквозь трещины старых танкеров, могут уничтожить все живое в акватории и вокруг нее.

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С марта 2020 года заправка на 61-й миле прекратилась. Пограничная служба ввела систему непрерывного контроля, чем спутала контрабандистам все карты.

Подходы к судам заграничного следования и проведение грузовых операций по перемещению нефтепродуктов во внутренних водах Украины практически прекращены полностью,

– сказал командир Измаильского отряда Морской охраны Олег Шикша.

Отныне бункеровочные операции на реке Дунай осуществляются в порту Рени в установленном порядке. Несмотря на это, часть плавучих заправок торчит в точках незаконной бункеровки до сих пор, а их владельцы подают на пограничников судебные иски. Они все еще ждут обновления старых схем.

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