По информации Национальной ассоциации добывающей промышленности, Украина занимает второе место в мире по залежам янтаря. Однако официальная добыча "солнечного камня" составляет лишь 5% от реальных объемов.

Остальные – продукт "тени", как и импорт, что сводится к контрабанде. В последние годы именно она обрушила мировые цены на янтарь. Однако недавно появился новый криминальный "стартап", который в будущем может "переплюнуть" все остальные.

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Как пограничники разоблачили "янтаревоз"

Среди ночи пограничники Львовского отряда остановили микроавтобус, следовавший в Польшу через пункт пропуска Шегини.

На авто "зеленые береты" уже имели оперативную информацию. Поэтому вместе с таможенниками ее и проверили – микроавтобус оказался "янтаревозом".

На соответствующем видео хорошо видно, как его конструкцию "обогатили" драгоценностями на 66 килограммов. Пока это рекорд сезона.

Также в Шегинях недавно обнаружили 9 килограммов "улова". В целом ежегодно пограничники находят в тайниках несколько центнеров сырья и украшений из янтаря. Однако на смену этому криминальному бизнесу приходит другой, более прибыльный.

Пограничники обнаружили 66 килограммов драгоценностей: смотрите видео

Что обнаружили в месторождении драгоценных камней

Хорошев, что на Житомирщине, до децентрализации был райцентром под названием Володарск-Волынский. Просто под домами и окружающими лесами расположено одно из крупнейших в Европе месторождений драгоценных камней, там есть:

кварц;

горный хрусталь;

берилл;

морион.



В Житомирской области – одно из крупнейших в Европе месторождений драгоценных камней / Скриншот с видео программы "Кордон.UA"

Однако самое главное – уникальный топаз, известный на весь мир своими размерами и насыщенным цветом. Его природу ученые не разгадали до сих пор. Образцы самоцветов есть в местном музее драгоценного и декоративного камня.

Прибыльный бизнес для "черных ювелиров"

Вместе с тем именно топазы из Волынского месторождения украшают корону "Мисс Украина Вселенная". Однако на самом деле с добычей и сбытом народных сокровищ все не так просто. Прибыльный бизнес взялись осваивать "черные ювелиры".

Недавно Служба безопасности разоблачила масштабную криминальную схему – самоцветы из Волынского месторождения обрабатывали на ювелирном заводе и без оформления разрешений вывозились на аукционы в Северную Америку.



СБУ разоблачила масштабную криминальную схему касательно самоцветов / Фото пресс-службы СБУ

По информации СБУ, во время операции изъяли примерно 2 тонны драгоценностей. Поэтому наряду с "янтарной" контрабандой набирает обороты и "самоцветная".

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