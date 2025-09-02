Нічна атака "Шахедами" триває: вибухи пролунали в Сумах
- Уночі 2 вересня Росія продовжила атакувати Україну, групи ударних БпЛА фіксували в Сумській області.
- Щонайменше два вибухи пролунали в Сумах – близько 01:03 та 01:05.
Уночі вівторка, 2 вересня, окупанти продовжують атакувати Україну ударними дронами. Зокрема, вибухи пролунали в Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в області оголосили ще в понеділок, 1 вересня.
Що відомо про вибухи в Сумах 2 вересня?
Повітряні сили ЗСУ напередодні попереджали про рух ворожих безпілотників. Зокрема, о 23:37 було відомо про групи ударних дронів на сході області із західним курсом, а 00:17 вони зайшли на Полтавщину з вектором на Лубни.
Кореспонденти Суспільного повідомили про щонайменше два вибухи в Сумах – о 01:03 та 01:05.
Уже опісля оборонці неба написали про рух груп БпЛА з Сумщини через Чернігівщину – у напрямку Київщини.
Росія тероризує Суми ще з 1 вересня: що відомо
- 1 вересня близько 15:10 у Сумах пролунали вибухи. За попередніми даними, росіяни влучили в об'єкт інфраструктури, але обійшлось без постраждалих.
- Згодом стало відомо про знеструмлення одного з водозаборів міста. Без води залишилися мешканці мікрорайону проспект Перемоги, Піщаного, Веретенівки, вулиці Тополянської та прилеглих до неї.
- О 18:05 та 22:02 Суми знову опинилися під атакою російських БпЛА.
- В Укрзалізниці повідомили про влучання дрона поблизу залізничної станції на Сумщині – там постраждала чергова, жінку госпіталізували.