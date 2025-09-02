Уночі вівторка, 2 вересня, окупанти продовжують атакувати Україну ударними дронами. Зокрема, вибухи пролунали в Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в області оголосили ще в понеділок, 1 вересня.

Що відомо про вибухи в Сумах 2 вересня?

Повітряні сили ЗСУ напередодні попереджали про рух ворожих безпілотників. Зокрема, о 23:37 було відомо про групи ударних дронів на сході області із західним курсом, а 00:17 вони зайшли на Полтавщину з вектором на Лубни.

Кореспонденти Суспільного повідомили про щонайменше два вибухи в Сумах – о 01:03 та 01:05.

Уже опісля оборонці неба написали про рух груп БпЛА з Сумщини через Чернігівщину – у напрямку Київщини.

Росія тероризує Суми ще з 1 вересня: що відомо