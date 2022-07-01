Нічого не закінчилося, війна триває, – волонтери розповіли, як рятують українців через Росію

У Києві Олександр Кравченко разом з волонтерами приготував близько 600 тисяч обідів від початку російського вторгнення. Зокрема, для столичної територіальної оборони, військових та людей, які шукали прихистку від російських снарядів в укриттях.

Журналістам сайту 24 каналу Олександр розповів, що зараз багато людей потребують допомоги. І ця кількість, на жаль, лише збільшується. Це пов'язано з тим, що велика кількість українців змушені покидати свої домівки та переїжджати в інші регіони.

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"Нічого не закінчилося, війна триває"

Ми бачимо, яка ситуація є насправді. Коли почався відступ росіян від Київщини, то всі заспокоїлися. Виходячи на вулицю, бачиш, як люди гуляють Хрещатиком, і здається, що наче все добре. Але там, в "темряві", ховається жах і проблеми. У людей немає роботи, у них зруйновані будинки, вони втратили близьких,

– розповів чоловік.

Олександр Кравченко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За його словами, місія волонтерів полягає в тому, щоб доносити людям, що нічого не закінчилося, що війна все ще продовжується. Щобільше, у деяких напрямках ситуація стає навіть гіршою. Адже у Київ та область приїжджають переселенці, біженці й вони потребують допомоги.

Інколи приходить людина до нас і нам здається, що вона заможна. А насправді вона не може купити навіть елементарні речі,

– додав він.

До 24 лютого Олександр мав власний бізнес, пов'язаний з виробництвом напівфабрикатів. Свій досвід він використав для виробництва готових обідів для людей, які цього потребували.

Згодом він звернувся до своїх постійних клієнтів і запропонував їм приєднатися до спільного руху, щоб українці не голодали у період війни.

Спочатку ми готували для людей у столиці. Зараз ми співпрацюємо вже з Київською областю. Деякі вантажі відправляємо в Миколаїв і Запоріжжя,

– розповів він.

До волонтерської ідеї спочатку долучилося восьмеро кухарів, які залишилися у місті. Зараз їх вже близько 20. У перший день вдалося приготувати 500 обідів. На другий день – одну тисячу. На піку волонтери надували 3,5 тисячі людей за один день.

Волонтери у Києві готують обіди / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Потім ми почали об'єднуватися з іншими кухнями та ресторанами. Ми зробили об'єднання, яке назвали "Центр продовольчого захисту". Кошти нам надає європейська спільнота та українське суспільство. На сьогодні це вже 20 закладів Києва, об'єднаних таким рухом. Коли була активна фаза війни та в області, то ми нагодували 30 тисяч людей,

– сказав чоловік.

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Окрім цього, Олександр створив проєкт "Млинці за донат". Сюди щоденно приходять як і кияни, так і переселенці. Поїсти тут можна безплатно, а якщо хтось залишає кошти, то їх витрачають на продукти. За словами Олександра, щоденно звертається плюс 50 людей і цей потік продовжує рости. І зараз у закладі пік відвідуваності.

Ми купуємо продуктові набори також і розвозимо їх людям, які не можуть самі дістатися до нашого закладу, зокрема, літні люди або особи з інвалідністю. До нас звернулося багато людей і вже є сформовані списки. І намагаємось допомагати їм на постійній основі,

– зазначив Олександр.

Разом з волонтерами також забезпечують сніданками та обідами 50 діток з Маріуполя. Літній табір для них розташований на території церкви, що на Троєщині.

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