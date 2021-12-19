Ніколи не планував служити, – майданівець розповів, як став розвідником на війні

Активіст Віталій Кузьменко після Майдану пішов захищати Україну. Чоловік розповів, що не планував служити в армії. Втім, просто сидіти вдома й спостерігати за тим, що відбувається, не міг.

Військовий пояснив, що після подій Революції Гідності було бажання щось змінювати в країні. Згодом загострилася ситуація у Криму. Вже тоді стало зрозуміло, що це – початок окупації.

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Кузьменко розумів, що у Криму – все серйозно

За словами Кузьменка, чимало українців тоді вважали, що це – лише тимчасове загострення, аби провести якісь перемовини. Проте він з товаришами остаточно розуміли: якщо "падає" Крим, то є загрози й для інших регіонів. Адже тоді вже намагалися "розхитувати" ситуацію на Сході України та на Півдні.

Чому активіст вирішив піти на війну

Вже після того, як Росія захопила Крим, ворог почав бойові дії й на Сході. До початку російсько-української війни Кузьменко не мав наміру служити в лавах ЗСУ. Втім, коли на Україну напали, то навіть не сумнівався в такому рішенні. Адже по-іншому вчинити просто не міг би.

Коли починають знищувати міста, у твоїй країні вбивають твоїх друзів, то навіть не стоїть питання, чи плануєш ти йти захищати,

– пояснив він.

Розвідник пригадав, як влітку 2014 року намагався записатися через військкомат. Втім, зробити цього не вдалося, тож він потрапив у добровольчий підрозділ на базі УНСО. Після проходження вишколу підрозділ увійшов до складу ЗСУ. Разом з побратимами він відправився на Схід в окремому 54 розвідувальному батальйоні.

"Наш підрозділ перебував у Донецькій області. Переважно це був південний напрямок, в рамках якого виконували розвідувальні операції та звільняли окремі населені пункти", – зазначив захисник України.