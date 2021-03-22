Скандал у Німеччині: МОЗ купувало маски у фірми чоловіка міністра

У 2020 році, в час дефіциту, МОЗ Німеччини придбало понад пів мільйона захисних масок у компанії, яку очолює чоловік міністра охорони здоров'я. Купівлю проводили без тендеру і з ймовірною націнкою.
Джерело:Deutsche Welle
Розслідування оприлюднили журналісти німецького видання Der Spiegel. Згідно з ним, за 2020 рік міністерство охорони здоров'я Німеччини придбало 570 тисяч масок у компанії Burda GmbH.
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Керівник компанії – чоловік міністра
Як повідомляють журналісти, берлінський офіс компанії Burda GmbH очолює чоловік міністра охорони здоров'я Єнса Шпана – Даніель Функе. Відтак тут може йти мова про ймовірний конфлікт інтересів.
Згадана в документах угода зазначена як так звана пряма закупівля, – а це означає, що купівлю узгодили безпосередньо між МОЗ Німеччини і компанією без попереднього тендеру.
Ймовірна корупційна схема закупівлі
- За даними компанії Burda, угода щодо поставок такої партії масок проводилася через компанію в Сінгапурі. 10 відсотків її акцій належать самій Burda.
- Ціна масок становила 1, 73 долари за штуку. Маски передали представникам МОЗ в Шанхаї 17 квітня 2020 року.
- МОЗ самостійно транспортував цю партії до Німеччини й оплатив супровідні витрати.
- Компанія Burda внесла передплату за цю партію масок, а згодом МОЗ відшкодувало цю суму на більш ніж 909 тисяч євро.
Що каже МОЗ і приватна фірма
Тим часом у самому міністерстві й у компанії Burda запевнили журналістів Der Spiegel, що жодних правових норм під час укладення й виконання угоди не порушували.
У квітні 2020 року правління Hubert Burda Media запропонувало допомогу міністерству охорони здоров'я в закупівлі масок, саме тоді, коли німецький уряд терміново шукав захисні маски,
– розповіли у компанії.
Водночас у відомстві переконують, що, "контракт з Burda GmbH було укладено і оформлено після отримання пропозицій згідно зі стандартною процедурою за ринковими цінами".
У компанії запевняють, що під час передачі масок відомству жодних націнок не було, тобто МОЗ придбало ці захисні маски за тою ж ціною, що перед цим придбала Burda.
Екстрена закупівля
- У квітні 2020 року перед МОЗ Німеччини постало завдання терміново закупити захисні маски FFP2, які в Німеччині стали дефіцитними.
- Щоб пришвидшити поставки, міністр Єнс Шпан звернувся до послуг різноманітних приватних компаній, зокрема й Volkswagen, Lufthansa і BASF.
- Завданням цим компаній було якомога швидше придбати маски FFP2 на азійському ринку.
- Цікаво, що пропозиціями інших компаній, котрі були готові надавати аналогічні послуги, МОЗ ФРН знехтувало.