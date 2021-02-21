Вбивства у нацистських таборах смерті: у Німеччині знову шукають винних

Німецькі прокурори поновили розслідування масових вбивств, які здійснювали військові німецького Вермахту. Вони перевіряють ще 7 справ солдатів-охоронців, які могли бути причетними до злочинів.

Перевіркою займається Центральне управління з розслідування нацистських злочинів у Людвігсбурзі. Вони розслідують справу про причетність 7 солдатів Вермахту до масових вбивств у таборах для військовополонених.

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За попередньою інформацією, саме ці люди охороняли табори для радянських бранців, де масово вбивали членів Червоної Армії. У картотеці Управління є понад дві сотні файлів з інформацією про охоронців та працівників. З них вже вдалося ідентифікувати 2 тисячі людей. Розслідувачі передбачають, що хтось із них ще живий.

В архівних документах зазначено, що у німецьких таборах з 5,7 мільйона радянських військовополонених загинула більша частина – приблизно 3,3 мільйона людей.

Незважаючи на те, що від моменту закінчення Другої світової війни минає 76 рік, винні у вбивстві лишаються злочинцями.

Майже весь цей час німецькі правоохоронці не займалися системним пошуком колишніх охоронців СС. До відповідальності в суді притягали лише тих, чию провину можна було довести.

Кого вже знайшли