Влада США депортувала до Німеччини 95-річного Фрідріха Карла Берґера. У часи Другої світової війни він працював охоронцем у концтаборі Ноєнгамме.

Рішення про депортацію ухвалив імміграційний суд в Мемфісі (штат Теннессі).

Актуальyо У Німеччині 100-літнього чоловіка звинуватили у вбивстві 3500 людей

Висилка Бергера демонструє прагнення Міністерства юстиції до того, щоб США не були притулком для тих, хто брав участь в нацистських злочинах проти людяності та інших порушеннях прав людини,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік намагfся оскаржити вирок, однак апеляційний суд не задовольнив позов.

Зі США Берґер вилетів 20 лютого. Після приземлення у Франкфурті його мають допитати слідчі.

У Мін'юсті США наголосили, що Берґер став 70-ю людиною, яку вислали зі США за час роботи програми з виявлення, розслідування і усунення нацистських переслідувачів.

Що відомо про Берґера

Берґер добровільно працював охоронцем у концтаборі Ноєнгамме.

Чоловік не просив перевести його на іншу роботу.

До США Берґер переїхав у 1959 році.

Станом на 2021 рік він продовжує отримувати німецьку пенсію за службу у воєнний час.

Зверніть увагу! Ноєнгамме – один з найбільших концтаборів Німеччини. Функціонував від 1938 до 1945 рік. Там були ув'язненні понад 100 тисяч людей.