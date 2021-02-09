У Німеччині 100-річного чоловіка звинуватили у причетності до вбивства 3518 людей. Упродовж 1942 – 1945 років він працював у концтаборі Заксенгаузен.

За словами правоохоронців, чоловік знищував своїх жертв заради грошей. Актуально Тренувальна гітлерівська окупація у Вінніпегу: як жителів налякали ледь не до смерті Наразі обвинувачений мешкає у Бранденбурзі. Незважаючи на поважний вік, експрацівник концтабору може взяти участь у судовому процесі. Рішення має ухвалити суд у місті Нойруппін. Імені чоловіка правоохоронці наразі не називають. Зверніть увагу! Саме у концтаборі Заксенгаузен провів 2 роки легендарний український політик і борець за незалежність Степан Бандера. Також у Заксенгаузені закатували українського поета Олега Ольжича. Заксенгаузен: що відомо Концтабір Заксенгаузен був розташований у місті Оранієнбурґ.

Діяв упродовж 1936 – 1945 років.

Жертвами табору смерті стали понад 100 тисяч людей. Серед них були і українці.

Заксенгаузен відомий своїми моторошними медичними експериментами над людьми.