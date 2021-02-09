В Германии 100-летнего мужчину обвинили в убийстве 3 500 человек
В Германии 100-летнего мужчину обвинили в причастности к убийству 3 518 человек. В течение 1942 – 1945 годов он работал в концлагере Заксенхаузен.
Источник:The Local
По словам правоохранителей, мужчина уничтожал своих жертв ради денег.
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Сейчас обвиняемый живет в Бранденбурге. Несмотря на почтенный возраст, экс-работник концлагеря может принять участие в судебном процессе. Решение должен принять суд в городе Нойруппин.
Имени мужчины правоохранители пока не называют.
Заксенхаузен: что известно
- Концлагерь Заксенхаузен находился в городе Ораниенбург.
- Действовал в течение 1936 – 1945 годов.
- Жертвами лагеря смерти стали более 100 тысяч человек. Среди них были и украинцы.
- Заксенхаузен известен своими жуткими медицинскими экспериментами над людьми.
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