В Германии 100-летнего мужчину обвинили в причастности к убийству 3 518 человек. В течение 1942 – 1945 годов он работал в концлагере Заксенхаузен.

По словам правоохранителей, мужчина уничтожал своих жертв ради денег. Актуально Тренировочная гитлеровская оккупация в Виннипеге: как жителей напугали до полусмерти Сейчас обвиняемый живет в Бранденбурге. Несмотря на почтенный возраст, экс-работник концлагеря может принять участие в судебном процессе. Решение должен принять суд в городе Нойруппин. Имени мужчины правоохранители пока не называют. Обратите внимание! Именно в концлагере Заксенхаузен провел 2 года легендарный украинский политик и борец за независимость Степан Бандера. Также в Заксенхаузене замучили украинского поэта Олега Ольжича. Заксенхаузен: что известно Концлагерь Заксенхаузен находился в городе Ораниенбург.

Действовал в течение 1936 – 1945 годов.

Жертвами лагеря смерти стали более 100 тысяч человек. Среди них были и украинцы.

Заксенхаузен известен своими жуткими медицинскими экспериментами над людьми.