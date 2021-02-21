Власти США депортировали в Германию 95-летнего Фридриха Карла Бергера. Во времена Второй мировой войны он работал охранником в концлагере Ноенгамме.

Решение о депортации принял иммиграционный суд в Мемфисе (штат Теннесси).

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Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции к тому, чтобы США не были убежищем для тех, кто принимал участие в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека,

– говорится в сообщении.

Мужчина пытался обжаловать приговор, однако апелляционный суд не удовлетворил иск.

Из США Бергер вылетел 20 февраля. После приземления во Франкфурте его должны допросить следователи.

В Минюсте США подчеркнули, что Бергер стал 70-м человеком, которого выслали из США за время работы программы по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.

Что известно о Бергере

Бергер добровольно работал охранником в концлагере Ноенгамме.

Мужчина не просил перевести его на другую работу.

В США Бергер переехал в 1959 году.

По состоянию на 2021 год он продолжает получать немецкую пенсию за службу в военное время.

Обратите внимание! Ноенгамме – один из крупнейших концлагерей Германии. Функционировал с 1938 по 1945 год. Там были заточены более 100 тысяч человек.