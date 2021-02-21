Во Вторую мировую охранял концлагерь: США депортировали в Германию 95-летнего Карла Бергера
Власти США депортировали в Германию 95-летнего Фридриха Карла Бергера. Во времена Второй мировой войны он работал охранником в концлагере Ноенгамме.
Источник:Министерство юстиции США
Решение о депортации принял иммиграционный суд в Мемфисе (штат Теннесси).
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Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции к тому, чтобы США не были убежищем для тех, кто принимал участие в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека,
– говорится в сообщении.
Мужчина пытался обжаловать приговор, однако апелляционный суд не удовлетворил иск.
Из США Бергер вылетел 20 февраля. После приземления во Франкфурте его должны допросить следователи.
В Минюсте США подчеркнули, что Бергер стал 70-м человеком, которого выслали из США за время работы программы по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.
Что известно о Бергере
- Бергер добровольно работал охранником в концлагере Ноенгамме.
- Мужчина не просил перевести его на другую работу.
- В США Бергер переехал в 1959 году.
- По состоянию на 2021 год он продолжает получать немецкую пенсию за службу в военное время.
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