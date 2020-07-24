У Німеччині визнали винним 93-річного колишнього охоронця нацистського табору. Бруно Дей звинувачений в співучасті у масових вбивствах у таборі смерті під час Другої світової війни.

Суд у Гамбурзі визнав його провину та засудив до двох років умовно. Про це пише Tagesspiegel.

До слова Портрет "дідуся у нацистській формі" довів власників і відвідувача австрійського готелю до суду

Тоді у таборі Штуттгоф, який був розташований на території Польщі, загинули понад 5 тисяч людей. Дею було всього 17 років, коли він заступив на службу охоронцем у 1944 році. Тому процес відбувався у суді для неповнолітніх.



У таборі Штуттгоф вбили понад 5 тисяч людей / Фото USHMM

Бруно Дей визнав провину, та наголосив, що не міг втекти звідти через страх бути вбитим. Захист ґрунтувався на неважливості обвинуваченого у нацистській системі таборів.

Адвокат стверджував, що просто буди охоронцем СС ніколи раніше не було злочином в Німеччині. Сам Дей під час суду вибачився перед жертвами табору та їхніми родичами.



93-річного Бруно Дея визнали винним / Фото DPA