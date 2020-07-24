В Германии признали виновным 93-летнего бывшего охранника нацистского лагеря. Бруно Дей обвинен в соучастии в массовых убийствах в лагере смерти во время Второй мировой войны.

Суд в Гамбурге признал его вину и приговорил к двум годам условно. Об этом пишет Tagesspiegel.

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Тогда в лагере Штуттгоф, который был расположен на территории Польши, погибли более 5 тысяч человек. Дею было всего 17 лет, когда он заступил на службу охранником в 1944 году. Поэтому процесс происходил в суде для несовершеннолетних.



В лагере Штуттгоф убили более 5 тысяч человек / Фото USHMM

Бруно Дей признал вину, и подчеркнул, что не мог сбежать оттуда из-за страха быть убитым. Защита основывалась на неважности обвиняемого в нацистской системе лагерей.

Адвокат утверждал, что просто быть охранником СС никогда раньше не было преступлением в Германии. Сам Дей во время суда извинился перед жертвами лагеря и их родственниками.



93-летнему мужчине вынесли приговор / Фото DPA