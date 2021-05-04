400 тисяч педофілів: правоохоронці викрили масштабну платформу дитячого порно

У Німеччині правоохоронці викрили масштабну платформу з дитячою порнографією. Вона працювала з липня 2019 року. Підозрюваних обшукали та затримали.

Платформа у даркнеті називалась Boystown. Мережа налічувала понад 400 тисяч учасників. Про це повідомили у німецькому Федеральному відомстві у кримінальних справах.

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Деталі розслідування

Правоохоронці провели обшуки у 7 містах 14 та 15 квітня 2021 року. Зокрема обшукали домівки підозрюваних на землях Північного Рейн-Вестфалію, Баварії та Гамбургу.

Трьох чоловіків затримали у Німеччині, а ще одного спільника спіймали у Парагваї. Його мають віддати німецьким правоохоронним органам. Чоловікам висунули підозру в адмініструванні порнографічної мережі.

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Що відомо про злочинців

Всі підозрювані перебувають під вартою. Чоловік, якого затримали у Парагваї, вже багато років мешкає в Латинській Америці. Він є громадянином Німеччини

У Гамбурзі затримали підозрюваного, якого у Федеральному відомстві назвали "найактивнішим членом мережі". З липня 2019 року він опублікував у ній понад 3,5 тисячі матеріалів.