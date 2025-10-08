Нобелівську премію з хімії цього року присуджено японському науковцю Сусуму Кітаґаві, британцю Річарду Робсону та вченому з Йорданії Омару М. Ягі. Вони отримали її "за розроблення метал-органічних каркасів".

Лауреати розробили унікальні молекулярні структури з великими порами, крізь які можуть проходити різні гази та хімічні сполуки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

Що відомо про цьогорічних нобелівських лауреатів з хімії?

Їхні дослідження відкрили нові шляхи для розв'язання глобальних екологічних проблем. Зокрема, метал-органічні каркаси можуть бути використані для очищення води від ПФАС – стійких синтетичних речовин, відомих як "вічні хімікати", що накопичуються в організмі людини та практично не розкладаються у природі. У Європейському Союзі нині активно працюють над технологіями, які здатні вивести ці сполуки з довкілля.

Крім того, матеріали MOF допомагають розкладати залишки лікарських препаратів у природі, уловлювати вуглекислий газ з повітря або навіть збирати вологу в посушливих регіонах планети.

На основі відкриттів лауреатів уже створено широкий спектр метал-органічних каркасів із різними властивостями та функціями. Хоча більшість із них поки застосовуються лише у невеликих промислових масштабах, все більше компаній інвестують у розробку технологій для масового виробництва таких матеріалів.

Зокрема, у сфері електроніки MOF уже використовуються для утримання токсичних газів, що застосовуються у процесі виготовлення напівпровідників. Інші типи MOF здатні розкладати шкідливі гази, зокрема ті, що можуть бути використані як хімічна зброя. Багато компаній також тестують матеріали, здатні вловлювати вуглекислий газ на заводах і електростанціях, щоб зменшити викиди парникових газів..

На думку багатьох експертів, метал-органічні каркаси мають настільки широкий спектр можливостей, що можуть стати одним із ключових матеріалів XXI століття.

Хто вже став лауреатами Нобелівської премії?