Носоглотка була вся у виразках, – ліквідатор вибуху на ЧАЕС Святненко про вплив радіації

Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Михайло Святненко розповів, що радіація призвела до виразок на органах дихання, зокрема носоглотці. А вже в 1990 році чоловіку повідомили, що він перехворів гострою променевою хворобою І ступеня.

Михайло Святненко розповів в інтерв'ю 24 каналу, як участь у ліквідації катастрофи на ЧАЕС та радіаційне опромінення вплинули на його здоров'я.

Дізнайтеся більше Чудово розумів, що це вибух, – автор першої карти рівнів радіації та фото блоку ЧАЕС

Носоглотка була вся у язвах

Коли я приїхав з ліквідації, мої органи дихання, зокрема, носоглотка були всі у виразках. В мене брали мазки, відправляли кудись на дослідження. Я мав радіоактивні опіки від пилу,

– розповів Святненко.

В організмі чоловіка була понад одиниця цезію.

Однак згодом з відомчої поліклініки МВС зникла його амбулаторна карточка. "Тому що там були записи, які свідчили, що було велике переопромінення", – пояснив ліквідатор аварії.

У чоловіка було захворювання крові та променева хвороба

Михайло Святненко також розповів, що 2 два тижні перебував на амбулаторному лікуванні. Аналізи тоді показали, що він мав захворювання крові. "Потім протягом 5 років у мене була порушена формула крові", – додав він.

Чоловік наголосив, що тоді дані про величезну кількість людей, які отримали опромінення, приховували.

А вже в 1990 році на експертній раді мені заочно за документами винесли, що в 1986 році я перехворів гострою променевою хворобою І ступеня,

– зазначив ліквідатор аварії.

Та додав, що була вказівка не показувати опромінення особового складу. Чоловіку тричі переглядали дозу опромінення і не всі документи враховували.

Чорнобильська катастрофа: коротко

Її спричинили два теплові вибухи та подальші руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції , розташованої у Київській області. Аварія сталась у ніч на 26 квітня 1986 року.

, розташованої у Київській області. Аварія сталась у ніч на Реактор повністю зруйнувало, а в довкілля викинуло велику кількість радіоактивних речовин.

Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики – як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США.

Спершу керівництво СРСР намагалося приховати масштаби трагедії , але після повідомлень зі Швеції почалася евакуація місцевого населенням.

, але після повідомлень зі Швеції почалася евакуація місцевого населенням. Радіоактивного ураження зазнали щонайменше 600 тисяч людей, насамперед це ліквідатори катастрофи.

Полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Святненко є автором знімків зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС, він від руки склав першу карту рівнів радіації для служби пожежної охорони одразу після вибуху реактора. Державною нагородою так ліквідатора і не нагородили.

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