Нові правила для подорожей: Єврокомісія хоче змінити "кольорову мапу" країн

Єврокомісія виступила за скорочення терміну дії COVID-сертифікату - до 9 місяців. Також у Євросоюзі планують змінити "кольорову мапу" країн та критерії, за якими вони туди потрапляють.

Про це оголосив єврокомісар Дідьє Рейндерс на брифінгу у Брюсселі. Він наголосив, що пропозиція стосується дії сертифіката.

До теми ЄС планує скоротити термін дії COVID-сертифікатів: що зміниться для туристів

Після 9 місяців після другої дози необхідна буде бустерна, – єврокомісар

Для поїздок в Євросоюз документ про щеплення має бути дійсним протягом 9 місяців, після цього мандрівники мають вакцинуватись бустерною дозою. Рейндерс пояснив, що такий термін встановили після рекомендацій вчених.

Поки що у ЄС не визначили, скільки діятиме COVID-сертифікат вже після бустерної вакцини.

Враховуючи, що додаткова доза може надавати довший захист, ніш перший курс вакцинації, Єврокомісія буде пильно слідкувати за новими науковими даними щодо цього,

– пояснив Рейндерс.

Що ще пропонують у Єврокомісії:

Діти до 6 років подорожуватимуть ЄС без обмежень.

Діти від 6 до 12 років – без обмежень, якщо тільки вони не прибули з країн "темно-червоної зони". Тоді буде необхідний ПЛР-тест або сертифікат.

До дітей після 12 років застосовують правила, як щодо дорослих.

У Єврокомісії кажуть, що мандрувати можна буде без сертифіката, проте потрібні будуть результати ПЛР-тестів. Також у Єврокомісії пропонують зняти обмеження

Тим часом Італія планує посилити карантинні обмеження: що зміниться

Змінять критерії розподілу країн у кольорову зону

Також у ЄК пропонують змінити критерії для віднесення країни до тієї чи іншої кольорової зони. Три ключові критерії: рівень нових випадків, рівень вакцинації і рівень тестування.