Нові правила для подорожей: Єврокомісія хоче змінити "кольорову мапу" країн
Джерело:пресконференція Дідьє Рейндерс
Єврокомісія виступила за скорочення терміну дії COVID-сертифікату - до 9 місяців. Також у Євросоюзі планують змінити "кольорову мапу" країн та критерії, за якими вони туди потрапляють.
Про це оголосив єврокомісар Дідьє Рейндерс на брифінгу у Брюсселі. Він наголосив, що пропозиція стосується дії сертифіката.
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Після 9 місяців після другої дози необхідна буде бустерна, – єврокомісар
Для поїздок в Євросоюз документ про щеплення має бути дійсним протягом 9 місяців, після цього мандрівники мають вакцинуватись бустерною дозою. Рейндерс пояснив, що такий термін встановили після рекомендацій вчених.
Поки що у ЄС не визначили, скільки діятиме COVID-сертифікат вже після бустерної вакцини.
Враховуючи, що додаткова доза може надавати довший захист, ніш перший курс вакцинації, Єврокомісія буде пильно слідкувати за новими науковими даними щодо цього,
– пояснив Рейндерс.
Що ще пропонують у Єврокомісії:
- Діти до 6 років подорожуватимуть ЄС без обмежень.
- Діти від 6 до 12 років – без обмежень, якщо тільки вони не прибули з країн "темно-червоної зони". Тоді буде необхідний ПЛР-тест або сертифікат.
- До дітей після 12 років застосовують правила, як щодо дорослих.
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Змінять критерії розподілу країн у кольорову зону
Також у ЄК пропонують змінити критерії для віднесення країни до тієї чи іншої кольорової зони. Три ключові критерії: рівень нових випадків, рівень вакцинації і рівень тестування.
Коли почнуть діяти нові правила
У Єврокомісії хочуть, щоб правила почали діяти з 10 січня 2022 року. Проте до цього часу їх має затвердити Рада ЄС. Також у Брюсселі працюють над уніфікацією правил у всіх країнах-членах.