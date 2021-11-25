Новые правила для путешествий: Еврокомиссия хочет изменить "цветную карту" стран
Источник:пресс-сконференция Дидье Рейндерс
Еврокомиссия выступила за сокращение срока действия COVID-сертификата - до 9 месяцев. Также в Евросоюзе планируют изменить "цветную карту" стран и критерии, по которым они туда попадают.
Об этом объявил еврокомиссар Дидье Рейндерс на брифинге в Брюсселе. Он подчеркнул, что предложение касается действия сертификата.
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После 9 месяцев после второй дозы необходима будет бустерная, – еврокомиссар
Для поездок в Евросоюз документ о прививках должен быть действительным в течение 9 месяцев, после этого путешественники должны вакцинироваться бустерной дозой. Рейндерс пояснил, что такой срок установили после рекомендаций ученых.
Пока в ЕС не определили, сколько будет действовать COVID-сертификат уже после бустерной вакцины.
Учитывая, что дополнительная доза может предоставлять длиннее защиту, чем первый курс вакцинации, Еврокомиссия будет пристально следить за новыми научными данными по этому,
– пояснил Рейндерс.
Что еще предлагают в Еврокомиссии:
- Дети до 6 лет будут путешествовать по ЕС без ограничений.
- Дети от 6 до 12 лет – без ограничений, если только они не прибыли из стран "темно-красной зоны". Тогда будет необходим ПЦР-тест или сертификат.
- К детям после 12 лет применяют правила, как в отношении взрослых.
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Изменят критерии распределения стран в цветную зону
Также в ЕК предлагают изменить критерии для отнесения страны к той или иной цветовой зоне. Три ключевых критерия: уровень новых случаев, уровень вакцинации и уровень тестирования.
Когда начнут действовать новые правила
В Еврокомиссии хотят, чтобы правила начали действовать с 10 января 2022 года. Однако к этому времени их должен утвердить Совет ЕС. Также в Брюсселе работают над унификацией правил во всех странах-членах.