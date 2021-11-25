Об этом объявил еврокомиссар Дидье Рейндерс на брифинге в Брюсселе. Он подчеркнул, что предложение касается действия сертификата.

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После 9 месяцев после второй дозы необходима будет бустерная, – еврокомиссар

Для поездок в Евросоюз документ о прививках должен быть действительным в течение 9 месяцев, после этого путешественники должны вакцинироваться бустерной дозой. Рейндерс пояснил, что такой срок установили после рекомендаций ученых.

Пока в ЕС не определили, сколько будет действовать COVID-сертификат уже после бустерной вакцины.

Учитывая, что дополнительная доза может предоставлять длиннее защиту, чем первый курс вакцинации, Еврокомиссия будет пристально следить за новыми научными данными по этому,

– пояснил Рейндерс.

Это важно! В Еврокомиссии говорят, что путешествовать можно будет без сертификата, однако нужны будут результаты ПЦР-тестов. Также В Еврокомиссии предлагают снять ограничения для водителей грузовиков, детей и жителей трансграничных регионов.

Что еще предлагают в Еврокомиссии:

Дети до 6 лет будут путешествовать по ЕС без ограничений.

Дети от 6 до 12 лет – без ограничений, если только они не прибыли из стран "темно-красной зоны". Тогда будет необходим ПЦР-тест или сертификат.

К детям после 12 лет применяют правила, как в отношении взрослых.

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Изменят критерии распределения стран в цветную зону

Также в ЕК предлагают изменить критерии для отнесения страны к той или иной цветовой зоне. Три ключевых критерия: уровень новых случаев, уровень вакцинации и уровень тестирования.