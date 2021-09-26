Нові зарплати для українців: хто у 2022 році зароблятиме більше
Джерело:"Варто знати" на 24 каналі
Кабмін схвалив проєкт Держбюджету на 2022 рік. Обіцяють зростання заробітних плат для лікарів та вчителів, збільшення стипендій для студентів, а також щомісячні виплати пенсіонерам. На які суми можуть розраховувати українці – читайте далі.
15 258 гривень – такою обіцяють середню зарплату в Україні. Однак до кінця 2022 року вона складатиме вже 17 500 гривень.
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Наразі "мінімалка" в Україні становить 6 тисяч гривень, та з 1 грудня на неї чекає підвищення – до 6 500 гривень. Але у проєкті бюджету-2022 року передбачили і подальше її зростання до 6 700 гривень.
Пріоритети у Держбюджеті на 2022 рік давайте розбирати по черзі.
Медична галузь
На її фінансування передбачено трохи більше, як 197,2 мільярда гривень. З них частину витратять на обіцяні зарплати медикам.
Зарплата у лікарів також збільшиться / Фото 24 каналу
Передбачають, що мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. Середні медичні працівники мають отримувати як мінімум 13,5 тисяч гривень. В середньому лікар зароблятиме понад 22,5 тисячі гривень.
Освіта
Отримуватимуть більше і вчителі. У проєкті бюджету на освіту закладено 185,6 мільярда гривень, зокрема на зарплати вчителів – 108 мільярдів гривень.
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4,5 мільярда гривень пропонується виділити на стипендії. Якщо все піде за планом, то стипендія в закладах профтех освіти буде щонайменше у розмірі 1 тисяча 250 гривень, а в університетах – 2 тисячі гривень, це в 1,5 – 2 рази більше, ніж у 2021 році.
Пенсія
Окрім того, у головному кошторисі країни передбачені додаткові виплати для деяких пенсіонерів. Загалом розмір видатків з Держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році становитиме 531 мільярд гривень.
Розмір видатків для Пенсійного фонду становитиме 531 мільярд гривень / Фото 24 каналу
Пенсії пропонують підвищити для людей, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту. Попередньо, зміні будуть за таким графіком:
- з 1 січня особам з інвалідністю серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
- з березня – для майже 10 мільйонів пенсіонерів віком старше 75 років;
В липні і грудні це відбудеться у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Також обіцяють, що з жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70 – 75 років доплачуватимуть по 300 гривень щомісяця.
Помешкання для АТО
5,5 мільярдів гривень передбачають виділити на помешкання для АТОвців – у бюджет закладено 100% фінансування, щоб придбати житло всім ветеранам АТО, які стоять у чергах на квартири.
Програма державної підтримки
Програми державної підтримки теж чекають зміни. У 2022 році на програму "іпотека під 7%" уряд планує збільшити фінансування одразу на 50% .
У 25 разів хочуть збільшити видатки на роботу Фонду енергоефективності, з якого фінансують, зокрема, видачу пільгових кредитів на утеплення будинків та встановлення енергоефективного обладнання.
Видатки на інші програми державної підтримки навпаки планують дещо зменшувати. Так, на підтримку аграріїв планують витратити на 100 мільйон гривень менше, ніж у 2021 році.