Розстріл військових у Дніпрі: головне з новин 27 січня

У Дніпрі 21-річний строковик Артем Рябчук відкрив стрілянину, внаслідок якої загинуло 5 осіб. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. В Україні зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року. Рівненська область перейшла до червоної зони карантину. Такими були головні новини 27 січня.

Найважливі новини України та світу за четвер, 27 січня:

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Стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі

Джерело: МВС України

У Дніпрі на "Південмаші" солдат строкової служби Артем Рябчук відкрив вогонь по людях і втік з місця події. Унаслідок інциденту загинули 4 військових і цивільна, ще 5 осіб постраждали.

Через декілька годин 21-річний зловмисник попросив незнайому перехожу зателефонувати до поліції, а вже після цього його затримали. За даними ЗМІ, він мав при собі автоматичну зброю.

Під час затримання хлопець зухвало посміхався і холоднокровно розповідав, як убивав жертв.

Першими стали начальник варти та його помічник, потім – ще двоє товаришів по службі.

Після них він поранив дівчину-операторку, а жінку на пропускному пункті застрелив у голову за те, що вона відмовлялася його випускати за територію.



Правоохоронці затримали Артема Рябчука / Фото Нацполіції

Комісія перевірить психічний стан Рябчука

Речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва в ефірі 24 каналу повідомила, що психічний стан стрілка на момент видачі допуску до зброї вивчатиме спеціальна комісія.

За її словами, перед тим, як прийти на службу, Рябчук проходив медкомісію – відхилень не було.

У результаті стрілянини загинули 5 людей

Жертвами трагедії стали 5 людей. Серед них – 4 військових та цивільна жінка.

Список загиблих:

Олександр Буганов – старший лейтенант, начальник варти;

Артем Левківський – старший солдат, помічник начальника варти;

Олександр Драган – молодший сержант;

Леонід Чернік – старший солдат;

Віра Лебединець – контролерка КПП.

Від дій Рябчука також постраждали 5 людей. Медики борються за життя 22-річної військової, яка втратила 3 літри крові. Рябчук вистрілив їй у коліно, плече та у живіт.

Двоє поранених військових – у важкому стані. Життю ще двох постраждалих нічого не загрожує.

Президент відреагував на стрілянину в Дніпрі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття та наголосив, що будь-яку допомогу, потрібну близьким жертв цього страшного злочину, мають надати невідкладно.

Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов'язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час,

– зазначив глава держави.

ДБР повідомило про підозру за трьома статтями

В ДБР відкрили кримінальне провадження та вичатимуть усі обставини трагедії.

У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.

Про які статті мовиться:

умисне вбивство;

викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів;

дезертирство.

У ДБР зазначили, що проситимуть запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.

Слідство розглядає декілька версій цієї трагедії

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припустив, що суд може ув'язнити Рябчука на довічний термін. Однак спершу він має пройти психіатричну експертизу.

Речниця ДБР Тетяна Сапьян вказала, що перевіряється інформація про можливі неуставні відносини.

Інформація щодо бійки, яка трапилася декілька місяців тому та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими Державного бюро розслідувань,

– сказала вона.

Бюро також розпочало розслідування щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, яка могла призвести до трагедії на "Південному машинобудівному заводі" в Дніпрі.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Єнін зауважив, що наразі рано говорити про мотиви Артема Рябчука. Він впевнений, що, як тільки дозволить слідство, мотиви будуть відомі.

Командувач Національної гвардії подав у відставку

Через жахливу стрілянину в Дніпрі командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку.

З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії,

– сказав службовець.

Він додав, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, що були залучені в охороні "Південмашу". Щоб не могли впливати на розслідування.

Нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео

Телефонна розмова Зеленського та Байдена

Джерело: Сергій Никифоров у фейсбуці

Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.

Вона (розмова – 24 канал) буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером,

– зазначив речник глави держави.

Український і американський президенти торкнулися тем мирного процесу, безпеки, енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.

Водночас Сергій Никифоров додав, що перелік питань для обговорення, не є вичерпним. Про результати розмови поіформують на офіційних ресурсах та соціальних мережах.

Рекорд нових хворих на коронавірус

Це вже друга розмова президентів України та США у січні, і третя – за 2 місяці.

Джерело: МОЗ

В Україні зафіксували 32 393 нових випадків зараження коронавірусом. Такі високі показники зафіксували вперше за увесь час пандемії. Серед пацієнтів – 4 847 дітей і 797 медиків.

На жаль, смертельна інфекція забрала життя 154 людей. Окрім цього, одужало – 5 237 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу

Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1 391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1 085;

Чернігівська область – 798.

Курс долара виріс до максимуму

Станом на 27 січня в Україні виявили 3 946 202 хворих на COVID-19. 3 601 952 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 738 українців. Усього провели 17 756 198 ПЛР-тестувань.

Джерело: НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс на 28 грудня на рівні 28,98 гривні за долар.

З огляду на це, курс долара до гривні виріс до максимуму з лютого 2015 року й оновив показник 2015 року. Курс вище за 29 гривень був лише 26 лютого 2015 року – 30,01 гривень.

Рівненщина перейшла у червону зону

Джерело: Рівненьська ОДА

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про перехід Рівненської області до червоної карантинної зони.

У червоній зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не діють для тих, хто пройшов повний курс вакцинації та має зелений COVID-сертифікат.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу