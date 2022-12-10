По суті, Росія – це чотири окремі країни, – політолог озвучив проблеми держави-агресора

Основним внутрішньо політичним конфліктом Росії є проблема центру та периферії. Багато російських околиць не сприймають політику Москви.

Про це для 24 каналу розповів політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він зазначив, що Росія не має балансу між центром і периферією.

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"Росія висмоктує ресурси з Сибіру, Уралу, Півночі й Далекого Сходу. Місцеві бюджети надмалі, все надміру централізоване. Всі рішення ухвалюють у дуже закритому порядку і є дуже велика дистанція з владою", – сказав Божко.

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Росіяни живуть в різних реаліях

За словами політолога, централізованість викликає певний протест. Відтак, треба звертатися не так до національно-етнічних маркерів, як до регіональних та економічних. На думку Божка, саме вони можуть спричинити розлам Росії.

Не бачимо комплексної політики в Росії, яка б дозволяла створити контроль за ситуацією в усіх регіонах. Деякі російські економічні географи говорять, що, по суті, Росія – це 4 країни. Ми не беремо до уваги етнічний склад населення, – зазначив Божко.

Він пояснив, що ці 4 шматки живуть в різних економічних, ціннісних, соціодемографічних реаліях. Відповідно, зважаючи на конфлікт між цими різними світоглядами, людині з Москви дуже важко зрозуміти, чим живе людина з села під Астраханню.

"Там проблеми з газом, немає доріг, вимирання сіл. Усе це не знаходить класичної політичної форми вираження, до якої ми звикли. У Росії відсутні опції вийти на вулиці чи проголосувати на виборах за іншого кандидата, тому мають бути інші шляхи, з урахуванням пасивності росіян. У них вкорінена свідомість, що змінити щось неможливо", – додав Божко.

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