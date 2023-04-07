Витік про контрнаступ ЗСУ доволі правдоподібний: зведення з фронту від Романа Світана

Злиті в мережу дані про майбутній контрнаступ ЗСУ схожий на правду. Тим часом в українській владі допускають дипломатичний варіант деокупації Криму.

Ці теми у своєму щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 7 квітня прокоментував полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

До слова У ЗСУ вперше прокоментували "витік" документів щодо контрнаступу

Злиті дані про контрнаступ ЗСУ

У мережу злили інформацію НАТО та США про буцімто підготовку Збройних Сил України до контрнаступу. Військові аналітики стверджують, що деякі розділи документів, ймовірно, змінили.

На думку нашого співрозмовника, загальний фон документів каже про те, що ці свідчення можуть бути взяті з реальних джерел. Тож тут або попрацювали російські хакери, які після корегування злили їх у мережу, або ж це був зумисний злив у режимі ІПСО проти ворога.

Деякі цифри корелюються з реальними цифрами, які можуть бути. Вони зрозумілі для виконання бойових завдань,

– підкреслив Роман Світан.

Зокрема, за його словами, схожими на правду можуть бути кількість бригад, а також кількість танків та іншої бронетехніки, необхідної для контрнаступу.

"Це, до речі, ті цифри, про які раніше говорив генерал Залужний. Він розуміє, скільки йому потрібно корпусів для виконання певних завдань", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Також він звернув увагу й на терміни підготовки українських бригад, які буцімто мають бути задіяні в контрнаступі. Для більшості з них у злитих даних вказаний кінець квітня, для решти – кінець травня.

Тут мова про терміни, швидше за які контрнаступ не розпочнеться. Це співпадає з тими параметрами, які говорять про вихід на контрнаступ "під погоду",

– пояснив військовий експерт.

Деокупація Криму

Доступ до реальної інформації про те, де й коли розпочнеться контрнаступ українських сил, надзвичайно обмежений . Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що цією інформацією володіють лише 5 людей у світі.

Український дипломат і заступник голови Офісу Президента України Андрій Сибіга заявив, що після виходу на адміністративні межі окупованого Криму Україна може погодитися на переговори щодо дипломатичного способу деокупації півострова.

Схожа ситуація була у 2014 році. Я тоді потрапив у полон, а після звільнення доповідав президенту Порошенку про неможливість та згубність будь-яких переговорів з росіянами,

– заявив Роман Світан.

За його словами, тоді в тилу росіян на окупованих українських територіях настільки вдало працювали українські партизани, що вони буквально благали про переговори та перемир'я бодай на декілька днів.

"Тоді мене не послухали, а через кілька днів прилетіла Меркель і підписали перший "Мінськ". Росіянам потрібно буквально кілька днів, щоб переформуватися, заритися й подальший наш рух вже буде з дуже великими втратами", – пояснює полковник ЗСУ в запасі.

Тому він переконаний, що поки фронт рухається, цей процес не повинен зупинятися, якщо це дозволяють сили й засоби. Адже штурмувати добре окопаного ворога в рази важче, а втрати від цього лише зростають.

Тож співрозмовник закликав не недооцінювати ворога. Мовляв, зовнішньо росіяни схожі на дурнів, але коли хочуть жити, то доволі швидко метикують.