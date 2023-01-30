Хочуть почати все швидше, – військовий оглядач припустив, де Росія може піти в новий наступ

Росія, ймовірно готує новий наступ на Україну. Експерти припускають, що окупати поспішають, не хочуть затягувати це на півроку – рік. На якому напрямку Росія може почати новий наступ – читайте у статті.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що один з потенційний напрямків, де Росія може почати нові атаки – це північ Луганщини та Харківщини.

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На його думку, саме цей напрям вигідний Росії, щоб спробувати "заблокувати" просуванння українських військ в напрямку Кремінної, адже вони не можуть загальмувати та зупинити наступ ЗСУ чи "відтиснути" нашу лінію оборони.

Тому вони можуть це зробити з півночі – зрушити фланг частково на Харківщині, щоб відтягувати наші Сили оборони туди. Тобто фактично створити для нас ще один напрямок, який дозволив би окупантам просуватися в бік Лиману,

– заявив Мусієнко.

Він вважає, що це один із напрямків, який Росія розглядає, щоб поновити наступ.

Коли Росія може здійснити новий наступ

За словами військового експерта, Росія буде кидати все можливе, щоб спробувати почати наступ раніше, ніж через півроку – рік. "Адже Україна теж готується, зараз ми намагаємося отримати найбільшу кількість зброї, згодом це може бути авіація та далекобійні ракети", – сказав він.

Тож ворог хоче зробити все, аби нас в цьому (наступі – 24 Канал) випередити, розраховуючи на те, що ми витратимо великі сили на оборону і не зможемо з новою західною технікою звільнити наші території,

– пояснив Мусієнко.

Він зазначає, що Росія сподівається, що, випередивши ЗСУ у наступі, зможе рухатися активніше.

Мусієнко розповів про можливий наступ Росії: відео



Контрнаступ ЗСУ у відповідь на наступ Росії

Військовий оглядач зауважив, що ЗСУ свої контрнаступальні дії майже завжди розвивали як відповідь на наступи російських військ. Наприклад:

так було, починаючи від оборони Миколаєва, що дозволило нам відтиснути противника,

так було на Харківщині, коли ворог натискав на Слов'янськ,

так було в районі Білогорівки, де ворог наступав з Лисичанська, а потім ми відбили атаку.

Крім того, в росіян є пропагандистська мета. Мусієнко розповів, що в пропагандистів знову починається “победобесіє” через Соледар, але якихось успіхів вони не досягнуть.

ISW назвав ключові етапи російського вторгнення в Україну

У ISW пригадали, що західні системи озброєння, зокрема Javelin, допомогли Україні перемогти натиск, який линув 24 лютого та відкинути російську атаку на Київ до вихідних точок.

За словами аналітиків, повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна розділити на три ключові етапи:

ініціативи окупантів – з 24 лютого до 3 липня 2022 року – після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня наступ російських окупантів у низці напрямків досяг кульмінації;

– після тимчасової окупації Лисичанська на початку липня наступ російських окупантів у низці напрямків досяг кульмінації; контрнаступ ЗСУ – від серпня до деокупації Херсона 11 листопада . Тоді перший великий контрнаступ ЗСУ почався 6 вересня на Харківщині;

. Тоді перший великий контрнаступ ЗСУ почався 6 вересня на Харківщині; період позиційної війни – з того часу Україна не змогла піти в новий контрнаступ. Саме це дозволило війні перейти у позиційну фазу. Цей етап дозволив окупантам повернути собі тактичну ініціативу.

Але в ISW додають, що схема постачання західної допомоги сильно вплинула на перебіг війни.