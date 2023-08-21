Який подарунок чекає Україну на Новий рік

Найважливіше, про що ми дізнались 20 серпня – це те, що у нас буде щонайменше 42 літаки типу F-16, із яких 19 має дати Данія. Перші 6 з них мають перелетіти до нас вже до нового 2024 року.

Багато чи мало?

Уже є питання, наскільки мало чи багато буде для нас заявлених 42 винищувачів F-16. Реальна відповідь залежатиме від того, як саме використовуватимуться ці літаки.

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Можна проводити еквівалент, що нам треба 200 західних бойових літаків, і логічно, що 42 F-16 цю потребу не перекривають. Можна провести еквівалент, що додаткові 40 – 50 літаків в нашій ситуації – насправді цілком достатньо, щоб отримати перевагу в повітрі на одному з 5 операційних напрямків.

А можна й зіставити, що F-16 навіть в будь-якій кількості – це саме той інструмент протиповітряної оборони, який в майбутньому дозволить не допускати ситуації, коли дозвукові крилаті ракети росіян можуть пролетіти майже всю територію нашої країни до Львова крізь "шпарини" в системі ППО, а потім одразу розвертаються на Хмельницьку область, і десь лише там збиваються.

У плані характеристик по протиповітряній обороні є проста технічна деталь. На F-16 використовується ракета "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120, якою також оснащується і ЗРК NASAMS. Але якщо NASAMS має дальність стрільби у 20 – 40 кілометрів (залежно від модифікації ракети) та обмежену мобільність, то дальність застосування AIM-120 із F-16 складає щонайменше 70 кілометрів (залежно від модифікації ракети).

По конкретній номенклатурі засобів ураження до F-16 можливо якісь перспективи відкриються після "Рамштайну" 17 – 24 вересня.

Погані та ще гірші варіанти

Оскільки "авіаційна коаліція" для України має свою стратегічну глибину, то й з часом кількість та перелік типів західних бойових літаків для ЗСУ також розширюватимуться, хоча не без нюансів. Наприклад, командувач Повітряних Сил Микола Олещук заявляв, що у літаках пріоритет:

№2 – це JAS 39 Gripen,

№3 – Eurofighter,

№4 – взагалі французький Rafale.

Водночас західні союзники тут почерговість отримання літаків можуть вважати дещо протилежною. Деякі профільні французькі портали взагалі фіксують, що в їх істеблішменті циркулюють чутки про можливу передачу Україні Mirage 2000 саме під ракети SCALP-EG.

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Окремо важливо, що Данія підтвердила намір передати свої F-16. Досі були побоювання, що данські F-16 замість України будуть взагалі передані Аргентині, з подачі Білого дому.

Однак схоже, в цій історії США обрали таки гібридний варіант – 19 літаків отримає наша країна, інші данські "борти" отримають аргентинці в межах комерційного контракту.

У цій історії насправді не було гарних та поганих варіантів, є хіба що погані та ще гірші. Бо з однієї сторони, передати Аргентині F-16 для американців означає суттєво зіпсувати відносини з Великою Британією. А з іншої сторони, не продати Аргентині F-16 – означає дати або російському ВПК, або Китаю так чи інакше заробити гроші на аргентинцях. Серед варіантів, які розглядала або розглядає Аргентина були або МіГ-35, або китайсько-пакистанський JF-17 із російським двигуном РД-93Ф.

На шляху до Перемоги ще вистачатиме як і білих, так і "чорних лебедів". Але схоже, що на новий 2024 рік святкуватимемо заодно й отримання F-16.