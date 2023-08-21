I. Як у Росії розуміють поняття демократії

Підсумки посткомуністичних десятиліть у Росії настільки гнітючі багато в чому тому, що інтелігенція – чи, як тепер колишні інтелігенти вважають за краще називати себе, "інтелектуали" – зрадили ідеї Сахарова.

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Багато "реформаторів" набагато частіше і з великим пієтетом згадували в 90-ті про Піночета, ніж про Сахарова. Забутий був найголовніший принцип Андрія Дмитровича – моральність у політиці. Владіміра Путіна та його чекістських злодюжок буквально за руку привели у владу "системні ліберали", щоб ті охороняли створену ними модель "бандитського капіталізму", яка прирікає Росію на незворотну демодернізацію.

Сахаров розумів демократію як чесне змагання різних політичних сил під час виборів. Для російських "системних лібералів" демократія – це будь-якими засобами збереження при владі та власності групи людей, які оголосили себе "демократами".

Для Андрєя Сахарова абсолютно чужим було ставлення до свого народу, як до відсталого бидла, яке мають вести до світлого майбутнього самопризначені "прогресори". Але саме цей погляд на власний народ панує в російському політичному класі переконаному, що лише 10 – 15% населення Росії готові до модернізації, й тому країна потребує їхнього "освіченого" лідерства.

Відмова від спадщини Сахарова стала моральним та ідеологічним самогубством для російської постінтелігенції, яка прийшла до влади або на служіння владі. Наполегливе, нав'язливе до істерії повторення тез про відсталість, дикість російського народу, його неготовність до демократії – це не лише відпрацювання кремлівських "темників". Це й відчайдушна спроба колишніх інтелігентів зберегти залишки самоповаги та виправдати у власних очах свою зраду.

Слово "інтелігенція" не перекладається іноземними мовами. Воно означає суто російське явище – аморфну соціальну мінігрупу, що виникла як by-product петровської спроби європеїзації Росії і дивом проіснувала майже три століття в контексті подвійного відчуження і від "влади" і від "народу".

II. Два різних народи, яким ніколи не зрозуміти один одного

Цар-модернізатор Пьотр Алєксєєвіч не "прорубав вікно у Європу", а лише відкрив вузьку щілину, в яку протиснулася головка "російської політичної еліти". З того часу у нас утворилося два різні народи. У російській мові вони називалися "барін", тобто пан, та "мужик". У всіх інших країнах завжди була і є своя соціальна градація, але ніде цей розрив між паном та мужиком не мав такого фундаментального характеру, як у постпетровській Росії.

Це не класовий, а культурологічний, я навіть сказав би, антропологічний розкол. Це саме два різні народи, які просто не знали і не розуміли один одного.

Цей розлом став запрограмованою на віки історичною трагедією Росії, що прирікає її на послідовні катастрофи.

Усі її імперські інститути, зокрема й церква, в уяві мужика завжди були на боці пана. Саме тому і дозволили більшовикам розпинати на багнетах генералів і скидати хрести. Вікова напруга не могла не вибухнути й загибель романівської імперії в революції 1917 року була історично зумовленою.

Однак лідерство в революції було перехоплене досить вузькою групою людей, які не були вождями цього, по суті, мужицького пугачівського бунту. Натомість вони майстерно використали його вибухову енергію.

В енергію розпаду Російської імперії зробили свій внесок і багато її етнічних груп, які справедливо вважали себе приниженими. Однак справа зовсім не в тому, що керівництво більшовиків було, скажімо так, дуже інтернаціональним. І російським Бухаріним, і євреєм Троцьким, і грузином Сталіним, і поляком Дзержинським переважна більшість російського народу – 90% селянство – сприймалася як антропологічно чужа. Не через їхню національну приналежність, а тому, що вони були пасіонарними носіями глобального ідеологічного проєкту.

Марксистська ідея настільки приваблива і переконлива у своєму примітивному поясненні світу, що хоча б раз в історії людства вона була приречена оглушливо вистрілити. Але російське селянство просто не влазило в марксистські рівняння.

Росія Бірюльова та Росія Рубльовки

Ми вивчаємо історію громадянської війни лише за "червоними" чи "білими", але не за "мужицькими" підручниками. Тому вона ще невідома. Парадокс її в тому, що енергія розколу між паном і мужиком була використана силою, яка метафізично була ще більше ворожа до мужика, ніж пан. Чому ж ці люди в тужурках, у френчах, у пенсні, які, здавалося б, культурологічно, цивілізаційно були набагато чужішими для російського мужика, ніж його сільський батюшка, чому вони перемогли?

Тому що російський мужик не пробачив пану того, що діялося століттями.

Парадигма розколу між "елітою" та народом збереглася і в інших іпостасях російської держави. Більшовики використали енергію протесту, породжену розломом початку XVIII століття, але вони самі відтворили ту саму систему величезного розриву між "елітою" та народом. Систему, за якої влада також дивилася на народ як необмежений резервуар безправних рабів для реалізації своїх глобальних імперських чи ідеологічних цілей. Комуністична номенклатура була нескінченно далека від народу, як і дворянство. Селянам лише наприкінці 70-х видали паспорти, вони були тими самими рабами.

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Говорячи про громадянську війну, ми зазвичай забуваємо її другий етап, ще жорстокіший і кривавіший – колективізацію. Це взагалі унікальне у світовій історії явище. Колективізація була війною нової комуністичної еліти проти свого беззбройного народу. Якщо у громадянської війни 1917 – 1920 років була якась внутрішня логіка, то багатомільйонне жертвопринесення колективізації було суто ідеологічним і майже містичним.

Стародавні ацтеки вели війни тільки для того, щоб брати полонених і використовувати їх для священних людських жертв. Так само і російське селянство в процесі колективізації було без будь-якої видимої мети ритуально принесене правлячими ацтеками на поталу їх марксистським богам. Послідовно знищивши спочатку пана, а потім і мужика, ацтеки-більшовики, зрештою, створили нову історичну атомізовану антиспільноту – радянську людину.

Головного Жреця-Ката Йосипа Ауїсотля вдячні нащадки уцілілих нарекли через 80 років "Іменем Росії". Одне це змушує засумніватися в душевному здоров'ї нації, що перенесла стільки випробувань, і її телевізійних пастирів-постінтелігентів.

Змінилася нарешті, принаймні зовні, й комуністична доктрина. Однак збереглася непотоплювана номенклатура, а все та ж реальність метафізичного розриву між елітою та народом стала навіть наочнішою. Існування двох Росій – Росії Бірюльова і Росії Рубльовки, що похмуро дивляться один на одного на телевізійних екранах, – це той же фундаментальний розкол, який був породжений "модернізацією" Пьотра, а потім відтворений "модернізацією" більшовиків. Тільки на відміну від російського пана-інтелігента XIX століття, який був вихований на класичній російській літературі і відчував комплекс провини перед мужиком, рубльовські постінтелігенти читають виключно гламурних авторів, ходять в театр Богомолова й тому ніяких комплексів не відчувають.

III. Петля часу у Росії

Здійснилися всі золоті мрії партійно-гебістської номенклатури, яка й задумала перебудову в середині 80-х. Чого вона досягла внаслідок тридцятирічного циклу?

Повної концентрації політичної влади, такої самої, як і раніше;

величезних особистих статків, які тоді були їм немислимі;

зовсім іншого способу життя (що у Куршевелі, що у Флориді);

найголовніше – як правителі вони позбулися будь-якої соціальної та історичної відповідальності.

Тепер їм уже не потрібно хором вити: "Метою нашого життя є щастя простих людей". Їх уже давно нудило від цього лицемірства.

Тепер вони сухо повторюють, що мета їхнього життя – це "продовження ринкових реформ і велич Росії", хоча ніхто з них сам у це не тільки не вірить, а й не зміг би до ладу пояснити, що це таке. "Непопулярні заходи" знову тридцятий (!) рік реформ поспіль тепер уже вустами Путіна-5 обіцяє народу режим, який за ці ж 30 років реалізував дуже популярні у своєму вузькому колі заходи щодо особистого збагачення.

Останні 100 років російської історії ми пройшли по колу, безнадійно застрягши в петлі часу. Зі століття в століття вперто повторюється системна помилка наших найясніших модернізаторів. Зачаровані технічними і споживчими плодами вічно ненависного і вічно привабливого Заходу і жадібно охочі ними оволодіти і відтворити ("впровадити") у себе, наші скіфські правителі зі зарозумілою зневагою відкидають коріння західної цивілізації, її повітря, ненависне їм повітря волі та людської гідності.

Тому і виявляються ці горе-модернізатори після чергового мобілізаційного прориву знову і знову біля розбитого корита з горами чавуну і сталі на душу населення країни, гниючими підводними човнами та гіперзвуковими ракетами, що нескінченно летять непередбачуваною траєкторією. Тому й залишається у нас Путін назавжди, хоч би яке прізвище він носив у поточній каденції.

За сотню років великі лиходії Революції (Лєнін, Троцький, Сталін) спочатку перетворилися на смішних безпорадних старців (Брежнєв, Андропов, Черненко), а потім, окропившись мертвою водицею номенклатурної приватизації, повернулися до молодих спортивних сексапільних нафтотрейдерів (Путін, Абрамович, Тимченко). Ці суто конкретні пацани і є справжніми спадкоємцями Жовтня, остання генерація його вождів, закономірний і неминучий результат еволюції "нового класу".

Життя вдалось. Це для них десятки мільйонів жертв столітнього експерименту (лузерів у їхній термінології) збагатили ґрунт. Їм нічого більше бажати. Для них настав персональний фукуямівський кінець історії. Вони не мають і не можуть мати проєкту майбутнього. Вони вже у вічності. Путінська вічність – це чорна діра російської історії.

IV. Третя катастрофа за неповне століття

Весна 1993 року була для мільйонів людей піком хворобливих втрат і катастроф у посткомуністичній ломці. На квітневому референдумі реформатори-постінтелігенти не безпідставно найбільше побоювалася за голосування з другого питання: "Чи схвалюєте ви економічну політику уряду?". Але не 10 – 15% "маленького, мобільного та сумісного із західним середнього класу", а більшість відповіла тоді попри все: "Так, схвалюємо". Довіра "відсталого" народу до "ліберальних реформатор" була тоді величезною.

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Вони назавжди втратили її не через ті чи інші професійні економічні помилки – помилки можна було б пробачити, і їх можна було б виправити. Вони втратили її, перш за все, через свій спосіб життя. Уявивши себе аристократами, вони майже всі поголовно виявили в собі шалену плебейську пристрасть негайного (прямо з міністерських крісел) і небаченого збагачення.

"Еліта" навідріз відмовилася бути зі своїм народом там, де її народ, на жаль, був. І лишається. А тепер, заглушаючи залишки власної совісті, системні ліберали за законами психоаналізу звинувачують у всіх гріхах людей, які їм вірили і яких вони обдурили, пограбували та зрадили.

У повітрі розлите відчуття катастрофи, що буде третьою за неповне століття краху російської держави. Путінський міф, цей жалюгідний симулякр великого ідеологічного стилю, мертвий, так само як були мертві 1917-го імперський, а 1991-го комуністичний міфи. Третє падіння Третього Риму може за своїми трагічними наслідками перевершити два попередні. Страшний суд в одній окремій країні вже на порозі, і кожному доведеться визначитися з мірою своєї власної відповідальності.

Привілейована верхівка, готуючись ідеологічно та організаційно до гуманітарної евакуації, дуже хоче довести, насамперед самій собі, що вона тут ні до чого, а це знову їй народ-богоносець підна**ав – сіра маса алкашів із села та міських передмість обрала Путіна, і тільки дай цим ксенофобам голос, вони оголосять війну Америці.

Це не правда. У процесі призначення Путіна довічним президентом Росії були реалізовані найсміливіші мрії супротивників загального виборчого права. Президента, як відомо, обрали не алкаші із села, а шість дуже заможних громадян бездоганних лібертіанських переконань. У буквальному сенсі "вершки" нації:

Раман Абрамович;

Баріс Березовський,

Валєнтін Юмашев,

Татьяна Дьяченко,

Алєксандр Волошин, він же "Санька-облігація",

Анатолій Чубайс.

Безумовно, найдостойніші російські люди.

Перебудови не буде

Будь-які випадково відібрані шестеро каторжан мали б більше моральне право обрати президента Росії та зробили б це набагато відповідальніше, ніж ці "вершки нації", які пройшли найсуворіший майновий та ідеологічний ценз. Професійні кримінальні злочинці, злодії в законі, які себе поважають, ніколи не пішли б на таке свавілля, як похід Басаєва до Дагестану, вибухи будинків у Москві та Волгодонську, "навчання" в Рязані, програна Росією кавказька війна, на якій загинули десятки тисяч людей.

Вся ця знаменита колегія "супервершків" – виборників, за винятком одного повішеного, досі чудово почувається і не відчуває ніяких докорів совісті. Вони навіть влаштували якось публічний корпоратив на Атлантичному узбережжі, запросивши туди пошестерити інтелектуальну совість нації – російського Вольтера у смугастих штанях.

Влада та досить широке коло "вершків нації", яке її обслуговує (ресторан, таксі, дівчатка, керівники засобів масової інформації, кутюр'є, священнослужителі, сомельє, політтехнологи, піарники, мозолісти, члени Громадської палати) виявилися абсолютно корумпованими не тільки у власне кримінальному сенсі, але й значно глибше – неймовірною легкістю буття, що увійшла до плоті, у підсвідомість звичкою до немислимих раніше фінансових можливостей.

Російський золотий мільйон живе так, як ніколи раніше не жила російська "еліта". Більше того, своїм стилем агресивного споживання він залишає далеко позаду золотий мільйон будь-якої розвиненої держави. Російський золотий "вершковий" мільйон – вірна опора режиму, що вимагає від нього лише сплату мінімального членського внеску – абсолютну політичну лояльність. У цьому середовищі "перебудова" вже ніколи не виникне. Або лише тоді, коли вже буде безнадійно пізно.

Так і мчить диво-трійка з приблатненим головлікарем на опромінюванні. І розступаються перед нею в подиві та жаху інші народи та держави. Куди мчить – хр*н її знає. Не дає відповіді. Але ясно, що вже не біжить, задерши штани за якоюсь Португалією. Ми не є petrostate, не сировинний придаток глобальної економіки. Ми Велика Ядерна Держава. Встаємо з колін. Завдаються потужні удари по американській дипломатії.

Антизахідні та антиамериканські комплекси та пристрасті вирують найгрізніше якраз не в Бірюльово, а в тих верхніх розріджених шарах "еліти", в яких прийнято посилати дружин народжувати в американські клініки, а дітей навчатися в американські університети. "Вершки нації" збирали свої скарби не на небі й скрині з ними зберігають не у соціально близьких Північний Кореї, Ірані чи Венесуелі, а в тих клятих США, за що ненавидять їх ще більше.

Сьогоднішні мешканці Кремля, всі ці колишні занюхані майори або бухгалтери в нарукавничках з пітерської мерії, завдяки випадковості і шаленої енергії покійного Бориса Березовського опинилися на чолі величезної країни, так і залишилися плебеями, які мріють увінчати свою дивовижну кар'єру легалізацією якого-небуть багатомільярдного заводику на вічно улюбленому та вічно ненависному Заході. Як легалізував його вже охоронець головного путінського "общака" Роман Абрамович.

Бірюльово – не "бунтуючі околиці Росії", як зневажливо кинув одного разу один з постінтелігентів. Це Росія, це покоління дітей, що виросло, тих, хто програв назавжди в ході "ліберальних" реформ, що проводяться "вершками нації".

Якою може бути наступна хвиля протесту

З незмінним снобізмом і зарозумілістю присвячених авгурів одні й самі персонажі у владі говорять про "непопулярні реформи", високий задум яких органічно нездатне зрозуміти й оцінити відстале, уражене патерналістською ментальністю бидло, яке слід різними способами обмежити у його виборчих правах.

"За плодами їх пізнаєте їх. Чи збирають виноград з тернини, чи з реп'яха смокви?". (Матв. 7:16).

Наочні плоди чвертьстолітніх зусиль "сузір'я вершків у законі" – смокви, що живе за поняттями кримінальної економіки, нездатною зіскочити з нафтової голки. Всі "вершки" чудово знають, і не як академічні дослідники, а як практикуючі власники, що будь-яка приватна власність у Росії – від нафтової компанії до продуктового кіоску – умовна, залежить від лояльності феодальних сюзеренів уздовж усієї вертикалі влади, дарується і вилучається у жорсткій відповідності із придбанням чи втратою умовним власником адміністративного ресурсу.

Така система може при захмарних цінах на нафту досить довго стагнувати, але ніякий змістовний розвиток, ніяка креативна ініціатива та інновації неможливі в ній у принципі.

Економіка Росії не розвивається не тому, що ще не всі паразити-пенсіонери перепочили, а "вершкам" все ще не вдалося запровадити 60-годинний робочий тиждень, а тому, що не може бути ніяких творчих імпульсів у мертвого середовища, яка не має нічого спільного з ринковим. Його створили "вершки", де вся вертикаль від альфа-Цапка всієї Русі до дільничного поліцейського набухнула злодійськими "общаками", що закупорили всі соціальні ліфти.

Один із найбільш шанованих у "ліберальному" середовищі постінтелігентів сказав якось: "У вас нічого не вкрали. У вас нічого не було". Чудова фраза в дусі Марії-Антуанетти, яка, звичайно ж, увійде до всіх підручників історії російської катастрофи XXI століття. Справді, якщо щось і вкрали, то так, по дрібниці – трильйон доларів активів кремлівських "общаків" у США. За 20 років виросло позбавлене майбутнього покоління дітей тих, хто нічого не вкрав. І воно лише починає пред'являти свій рахунок колективному Путіну.

Надзавданням "вершкової опозиції" з грудня 2011 року було "очолити" протестний рух і відвести його в безпечне для влади русло (ми маємо впливати на владу, а не повалювати її) і тим самим підвищити свою капіталізацію ефективних "рішалово" усередині їх спільного із силовиками ЗАТ "Дзюдохерія" .

Страх залишитися наодинці з країною без Путіна і його прибічників виявився у них сильнішим, ніж неприязнь до своїх колишніх охоронців. Це їхня влада, яку вони створили, яка служить їхнім інтересам, до вищої касти якої вони належать.

Гламурна фронда сита і боягузлива завершила своє коло і повернулася в системне стійло конструктивно готуватися до доленосних "виборів" 24-го та 30-го років.

Отже, наступна хвиля протесту, якщо в країни ще залишився колективний інстинкт самозбереження, виявиться не лише масовішою, а й матиме іншу соціальну природу. Його очолять зовсім інші, можливо, дуже неприємні колишнім інтелігентам люди. Але звинувачувати їм у цьому не буде кого.

V. Міфологія "Брата-2"

Другим фатальним гріхом колишньої інтелігенції стало народжене в її середовищі і нав'язане країні постімперське божевілля.

Я категорично не згоден з популярним у ліберально-гламурній тусовці мемом: 15% просунутих "вершків нації" протистоять 85% "імперських ватників". Подивіться на виродків, які щодня біснуються у поганих зовнішньополітичне телешоу. Серед "експертів", що породжують божевільні сенси, усі поголовно є саме з того соціального середовища, яке вважає себе "вершками нації". Саме на цьому середовищі лежить відповідальність за російську катастрофу XXI століття.

Найважливішою ідеологемою російського зовнішньополітичного дискурсу є хтиве смакування якогось "приниження", яке Росія зазнає в останні чверть століття у результаті поразки СРСР у холодній війні. Ця демонстрація геополітичних виразок – улюблене заняття всієї нашої політичної "еліти" від азіопів Проханова та Дугіна до "західників" Арбатова та Лукіна.

Природа цього "приниження" найбільш яскраво і виразно була сформульована мовою кінематографа. З турботливих рук нашого вітчизняного метра Ріфеншталь – Балабанова ми ще 20 років тому отримали свій маленький тріумф волі: ідеального національного героя та національну ідею на додачу – Данила-кілера з його духопідйомним кличем "капець твоїй Америці". Ця штучка за своїм впливом на масову свідомість виявилася сильнішою не тільки за "Фауста" Гете, а й навіть за путінського "мочити в туалеті".

Що й не дивно, тому що міфологія "Брата-2" торкалася глибших, ніж агресія, і найчутливіших ерогенних пласти колективного несвідомого. Лиса повія, сучасна Сонічка Мармеладова – це довірлива свята Русь, зганьблена бездуховним чужинцем, а Данило-кілер – це Георгій-Побєдоносець з сокирою, що лущає Америку і не задає собі безглуздих питань, тварюка він чи має право.

Ми і до цього майже півстоліття вже завдавали "потужних ударів по американській дипломатії" і підкладали американцям "їжака в штани" по всьому світу. Поки самі не залишилися без штанів.

Останнє, втім, не стосується непотоплюваної політичної "еліти", яка вийшла з поразки в холодній війні, "запакована", як ніколи раніше. Однак забезпечивши себе на кілька поколінь вперед, вона знову захотіла не конституції, а азіопської величі – нової Золотої Орди, що об'єднує народи та держави, які мріють припасти до її долоні.

Злодійкувана і бездарна, чванлива і боягузлива, кидається між Куршевелем і Лефортовом російська політична "еліта" ніяк не може зрозуміти, що вона нікому не потрібна на пострадянському просторі як вчитель життя і центр тяжіння. Путінська Дзюдохерія ні для кого не може бути привабливою – ні для мільйонів українців, які бажали позбутися власних бандитів при владі, ні для середньоазійських диктаторів, яким не потрібен альфа-пахан у Кремлі. Українське "так" Європі на 90% означає "ні" пострадянській моделі бандитського капіталізму, "ні" – таємному союзу чотирьох паханів.

Ну, можливо, знайшлися б серед наших сусідів якісь соціально близькі брати по розуму, якби російська "еліта", що хрипить від ненависті до Заходу, запропонувала їм послідовний Великий Антизахідний Ідеологічний Проєкт.

Але всьому світу відомо, де ця "еліта зберігає свої скарби, якій медицині вона надає перевагу і яку освіту обирає для своїх дітей.

До речі, справжні принципові вороги Заходу, одержимі маніакальною ідеєю знищити і поставити на його руїнах чорний прапор Всесвітнього Халіфату, розглядають Росію як частину цього розбещеного Заходу. І більше того – як найслабшу і найвразливішу його частину, що в першу чергу підлягає розчленуванню та поглинанню.

Кожного нового керівника у сусідніх країнах наші зовнішньополітичні пастирі рано чи пізно оголошували "прозахідним" або "ще прозахіднішим", не помічаючи, що тим самим виносили вирок своїй власній політиці. Де ж ті "проросійські", в очікуванні яких ми будували пісочні замки своєї нової імперії? А може, таки щось не так з нами і з нашою політикою, а президенти просто проукраїнські, прогрузинські, пробілоруські? Москва ніколи не дочекається появи на теренах СНД "проросійських" сил у своєму розумінні цього слова.

Нездатність "еліти" не лише формально на папері, а й внутрішньо та психологічно сприймати всерйоз незалежність "братських" країн, її вражаюча глухота до можливої реакції наших сусідів, духовна лінощі та імперська пиха – усі ці чудові якості вождів російської клептократії закономірно породжували цикл відчуження та ворожості на всьому пострадянському просторі.

До теми Росія готується до наступу весною: чи можливий він насправді

Перманентний провал усіх спроб "домінування" в самовдоволено проголошеній ними "зоні своїх привілейованих інтересів" і змушує кремлівських фігурантів списку "Форбс" відчувати фрустрацію і приниження. Мало їм матеріального благополуччя. Величі, величі і ще раз величі жадає російська політична "еліта", що наполягає на своїй унікальній та найвищій духовності, що протистоїть меркантилізму та бездуховності упадницького Заходу.

На жаль, немає об'єктивних ознак цієї величі – ні ступенем впливу Росії на світові справи, ні показниками її економічного і технологічного розвитку, ні рівнем життя, освіти, здоров'я керованого цієї самої " елітою " народу.

Змінити ці дуже неприємні реалії можна лише довгою напруженою працею і, насамперед, змінивши безвідповідальне ставлення правлячої тусовки до своєї країни та до свого народу-путіноносця.

VI. Рецепт, як гарантувати прихід до влади фашизму

Але є легший шлях до "величі", до солодкого відчуття власної значущості, до подолання "приниженості". Для цього достатньо оголосити себе арійським племенем, що спустилося колись з Карпатських гір, гордо помахуючи додатковою хромосомою духовності, що бовталася між ніг.

Сьогодні це плем'я клонованих "братів-2" заповнило всі телеекрани країни на цілодобових політшоу-ненависті.

Шалена концепція "русского міра", учнівсько запозичена вождем "роз'єднаного" племені у творців німецької зовнішньої політики 30-х років минулого століття, і ганебна спроба її практичної реалізації в Україні стали апофеозом чвертьстолітньої оргії "приниження".

Росія виступила щодо України у найпринизливішій ролі ґвалтівника-імпотента.

Пацієнт дав нарешті відповідь на питання давно вже стурбованих його неадекватною поведінкою оточуючих про природу його приниженості. Російська людина на рандеву історії, виявляється, принижена, коли вона не може безкарно топтати і розчленовувати своїх колишніх побратимів з будівництва платонівського Котлована.

Золоте пір'я постінтелігентів у своїх нескінченних статтях десятиліття пояснювало світу, що народ Росії дикий, неосвічений та не дозрів до того, щоб йому можна було довірити вибирати своїх правителів самостійно. Якщо, не дай Боже, вільні вибори відбудуться, то до влади прийдуть жахливі фашисти. Отже, таких виборів не можна допустити в жодному разі. Коло російської історії та російської ліберальної думки замкнулося, через 100 років повернувшись у вихідну максиму віхівця Міхаїла Гершензона: "Ми повинні благословляти цю владу, яка своїми багнетами та в'язницями захищає нас від люті народної". Хіба що із заміною багнетів на телевізійні канали.

"Ви хотіли, щоб я захищав вас від люті народної? – справедливо міг помітити наш Голий Вершник Апокаліпсису з хрестиком, що бовтався на шиї. – Ось я і захищаю, як вмію. Спрямовую цю лють благородну на сусідів у чужі межі, куди ми з вами, панове, так любимо їздити відпочивати і де зберігаємо свої скарби, і на беззахисних таджиків, які чистять ваші туалети на Рубльовці. Залишіть безплідні мрії і не стріляйте в дзюдоїста. Втомитеся ковтати пил".

Заперечуючи колективному Гершензону-Радзіховському, я попереджав, що відмова від вільних виборів, збереження путінізму – це стовідсоткова гарантія приходу фашизму. Оцінимо ймовірність приходу фашистів до влади в результаті їхньої перемоги на вільних виборах. Для цього їм довелося б вирішити дуже складне завдання. Протягом тримісячних відкритих телевізійних дебатів, у яких їм протистоятимуть не останні люди Росії (саме в цьому полягає сенс поняття "вільні вибори"), цим недоумкам необхідно буде переконати у своїй правоті більше половини населення країни.

Треба трохи краще думати про розумові здібності більшості своїх співгромадян. Прийти до влади, отримавши абсолютну більшість на справді вільних виборах, для фашистів у Росії практично неможливо. Цього не змогли, всупереч поширеній історичній помилці, навіть німецькі нацисти. На останніх вільних виборах до Рейхстагу в 1932 році почався відкат НСРП. Не маси привели Гітлера до влади у січні 1933-го, а змова еліт.

А ось тепер спитаємо себе, що мають зробити фашисти в Росії, щоб прийти до влади, не після перемоги на вільних виборах, а в результаті внутрішньої еволюції путінського режиму, змови його "еліт". Легше це завдання чи складніше? На мою думку, набагато легше.

Їм не доведеться переконувати 50 мільйонів виборців. Досить переконати 3 – 4 мерзотників із ближнього кола національного лідера. А їх переконувати не треба. Вони й самі давно вже борються з "єврейськими олігархами, які пограбували країну", за свої, як послужливо підказав їм Дугін, "православні опричні паї".

Їм просто треба пояснити, що в обстановці системної кризи влади єдиний спосіб зберегти свої мільярдні паї – стати на шлях відвертої нацистської диктатури. Для такої диктатури не потрібна підтримка більшості. Цілком достатньо силових структур, телебачення та ентузіазму пари мільйонів рядових виконавців. І те, й інше, і третє вони вже мають. Під тоталітарним пресом більшість буде розгублена та пасивна. Тим більше, що за всіма відразу не прийдуть.

Наша академічна дискусія із колегами завершилася 18 березня 2014 року. Фашизм зверху торжествуюче прийшов, поклавши на всіх нас свою додаткову хромосому духовність.

Кримська промова Путіна перед Федеральними зборами виявилася настільки очевидним рімейком судетської промови Гітлера в Рейхстазі, що кремлівському пропагандисту Міграняну довелося для "пом'якшення" враження запропонувати формулу гарного Гітлера.

Хороший Путін оголосив росіян розділеним народом і проголосив не лише своє право, а й свій священний обов'язок захищати по всьому світу не тільки громадян Росії, а етнічних росіян, російськомовних, а в подальших інтерпретаціях і всіх нащадків громадян СРСР та Російської імперії. Саме така ідея лежала в основі зовнішньої політики гітлерівського рейху, що призвела до Другої світової війни.

Проєкт "русскій мір" з тріском провалився

У плані реалізації концепції "русского міра" було поставлено наступне після анексії Криму практичне завдання – повернення несправедливо переданої Україні більшовиками (Бог їм суддя) "Новоросії". Противники проєкту було оголошеними націонал-зрадниками.

До 18 березня блокування європейського вибору України було метою, анексія Криму – одним із інструментів її досягнення. Після 18 березня збирання російських земель, "криміналізація" всього простору колишнього Радянського Союзу або навіть Російської імперії ставало, за задумом кремлівських міфотворців, містичною надціллю і вищим змістом існування російського етносу.

Пройшло понад 4 роки. Яка доля путінського фашистського проєкту "русского міра"? Він з тріском провалився насамперед в Україні і, що найголовніше, в головах та серцях її російських громадян.

З'ясувалося, що в 10 із 12 зарахованих до Новоросії областей не знайшлося навіть достатньої кількості статистів для організації регулярних масовок з хоругвами та путінськими іконами. У двох областях у кількох містах вдалося закріпитися озброєній до зубів компанії професійних диверсантів, приїжджих дегенератів, ряжених козаків, ветеранів 35-річної афгано-кавказької колоніальної війни. Для того, щоб їх не вибили з Донбасу, там потрібна постійна присутність частин регулярної російської армії з купленими у воєнторгах танками, БТР, установками "Град", "Ураган", "Торнадо", ЗРК "Бук". Проєкт променистої "Новоросії" зменшився до бандитського огризку "Лугандонії".

Фундаментальною політичною слабкістю цього руху "доведених до відчаю корінних жителів", що відрізняло його від будь-якого іншого сепаратистського проєкту у світі, була відсутність у ньому органіки, нездатність виразно артикулювати ні причини свого "розпачу", ні мети свого "протесту".

Росіяни в Україні у своїй переважній більшості відкинули міфологеми "Новоросії" та "русского міра" та залишилися лояльними громадянами української держави та прихильниками її європейського вибору. Путін спробував розв'язати етнічний конфлікт, а отримав світоглядний між спадкоємцями Київської Русі та Золотої Орди. Кремлівська агресія в Україні захлинулась, і Україна остаточно звільнилася від панування Московії.

Але не змогли ті, що "встали з колін" собі в цьому зізнатися і звинуватили у своїй поразці проклятих піндосів. "Еліті" захотілося "геополітичної величі" для себе та своїх династій тут і зараз.

Зажадала вона в американської золотої рибки не лише статусу найбагатших людей Заходу, а й нової "ялтинської угоди", яка визнає цю "еліту" володарями півсвіту і закріпить у їхньому володінні цілі народи та держави.

Та й готові були США мовчки надати своїм діловим партнерам, які вклали в американську економіку трильйон доларів, "ялтинський статус".

Сказав же Обама у своєму скандальному інтерв'ю (журналу "Atlantic") приблизно таке: "Росіяни хочуть зґвалтувати Україну більше, ніж ми хочемо її захистити, і ми нічого не можемо з цим поробити".

У Кремлі не здатні зрозуміти, що проблема з їхніми геопсихологічними хотілками не в американцях, а в тому, що ніхто з сусідів Росії ніколи не піде покірно в їхню "Ялту", що вони нікому не потрібні зі своїм "русскім міром".

VII. Симулякр Путіна не переживе війну в Україні

Не менш болючої поразки ординська ідеологія "русского міру" зазнала й у Росії. Втім, цієї поразки вона зазнала ще чверть століття тому. У 1991 році розпалися дві комуністичні імперії: спочатку мала югославська, а потім і велика радянська. "Духовні скрєпи" комунізму зотліли, і ніщо вже не утримувало братів менших в орбіті старшого імперського брата (сестри) – Росії та Сербії.

Характер розпаду визначався ставленням щодо нього відповідно сербського і російського народів. Їхні харизматичні лідери того часу, Мілошевич та Єльцин, як природжені популісти, керувалися у своїй політиці настроєм переважної більшості своїх співгромадян. Серби, уражені вірусом містечкового імперства, зневірившись зберегти всю Югославію, кинулися вирізати з її тіла "сербський мір", розв'язавши і програвши півдюжини воєн, які забрали десятки тисяч життів.

Прихильники такого сценарію поділу радянської імперії були і в Росії – насамперед серед політичної "еліти". Власне, ДКНС був не комуністичним, а саме імперським путчем. Один із вождів "переможної демократії" постінтелігент Попов наполегливо закликав тоді до братнього розчленування України якраз за сьогоднішніми путінськими лекалами.

Однак ці настрої не були масовими. На демонстрацію протесту проти Біловезьких угод, що розділили СРСР суворо по формальних кордонах колишніх союзних республік, вийшло в Москві в день їхньої ратифікації у Верховній Раді РРФСР не більше 100 осіб. Не тільки жителі колишнього Радянського Союзу, а й увесь світ завдячує мудрості російського народу, який не спокусився на заклики "збирання споконвічних російських земель".

Югославський сценарій на пострадянському просторі, заповненому ядерною зброєю, міг би стати всесвітньою катастрофою. Маргінальні імперські фанатики на кшталт сьогоднішнього знаменитого воєнного злочинця з чвертьстолітнім стажем Гіркіна вирушили на Балкани вбивати хорватів і боснійців. Серед них і близько не було непримітного відставного чекістського майора Путіна, який у ті дні смиренно носив портфель за мером Санкт-Петербурга і був поглинений аферою "метал в обмін на продовольство", яка обіцяла йому перші "лями".

Карикатурна химера "русского міра" з його сакральним Херсонесом – це шалена спроба старіючого диктатора повернутися в машині часу на чверть століття тому, переграти розпад Радянського Союзу, цього разу по-югославськи, і продовжити агонію своєї гниючої клептократії, припудривши її ідеократичним проєктом на кшталт гітлерівського фашизму чи сталінського комунізму. Ця спроба приречена на провал, насамперед тому, що ментальність росіян не змінилася за ці роки. Короткочасна ейфорія "Кримнаш" не означала санкції "батькові нації" на нескінченну гібридну війну щодо "захисту етнічних російських та російськомовних" на всьому пострадянському просторі.

Недарма зведення про наші втрати на Донбасі стали найзасекреченішою інформацією в країні, а батьки загиблих були змушені ховати своїх дітей таємно.

"Нам, росіянам, на світі і смерть мила", – бадьоренько відрапортував за росіян верховний головнокомандувач у квітні 2014 року. Помер на світі, але не милою, а ганебною смертю "русскій мир" – від перенапруги під час невдалої спроби братнього зґвалтування України.

За всіма законами життя та смерті авторитарних режимів путінський симулякр не переживе українську метафізичну катастрофу, спричинену грубим прорахунком диктатора. Але режим намагається продовжити перебування біля солодкого пирога влади-власності, різко підвищуючи ставки своєї геопсихологічної конфронтації із Заходом.

У хорошого Гітлера є своє вундерваффе. Ні, це не ракетні страшилки з мультиків, які він демонстрував у своєму недавньому посланні до Федеральних зборів. Таких технічних страшилок у Заходу не менше, і вони перебувають у більшій мірі бойової готовності.

Унікальна чудо-зброя Путіна – психологічний ядерний шантаж, яким він займається, починаючи з анексії Криму, наполегливо декларована ним готовність першим застосувати ядерну зброю, абсолютна зневага до цінності людських життів (своїх та чужих громадян), яку він неодноразово демонстрував.

Останнім часом Путін не раз і не два малював у своїх виступах та відеоінтерв'ю апокаліптичні картини завданого ним ядерного удару. Як справедливо зауважив один спостережний коментатор, розмірковує він про це з явним бажанням.

Судіть самі, придивившись уважно, наприклад, у його обличчя у фільмі "Світопорядок 2018", коли він заявляє Соловйову (ще одному постінтелігенту), що не потрібен йому світ без Путіна при владі. Так, саме без Путіна при владі. Пояснив же наш Гесс-Володін, що Росія сьогодні – це і є Путін при владі. Люди потрібні йому виключно як ядерний електорат і як потенційний колективний шахід.

Лиха людина бродить своєю крижаною пустелею, як і 200, і 100 років тому, розмахуючи вже не сокирою, а ядерною бомбою.

P.S. Сирійський хлопчик із Алеппо один із тих тисяч, на кому ми протестували всі системи новітньої російської зброї, перед смертю пообіцяв поскаржитися Аллаху. Дитя, що загрожує своїм мучителям поскаржитися Богу – образ Достоєвського, дуже важливий у його творчості та світогляді. Агностик все своє свідоме життя, я ніколи раніше так пристрасно не бажав, щоб Бог був. І щоб хлопчик із Алеппо розповів йому про все. Про "тестування", про Путіна, Лаврова, Шойгу. І про нас усіх. Не може бути нам співчуття, ні прощення.

Будь ми всі прокляті!