Новий статус англійської в Україні: чому це важливо і чи залишиться наш дубляж у фільмах

Найближчим часом парламент має розглянути президентський законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Мовиться про широкі можливості для однієї з найбільших інвестицій в українців. Який статус отримає англійська у нашій державі, які вимоги з'являться до держслужбовців у зв'язку з цим та що зміниться в українській освіті – читайте в авторській колонці для 24 Каналу.

Англійська важлива для бізнесу

Законопроєкт про англійську, який ми зараз розглядаємо у комітеті, має розширити її застосування в публічній сфері та допомогти українцям її опанувати.

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Фактично на законодавчому рівні закріплюється функціонування англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. Я впевнена, що згодом це призведе до низки позитивних зрушень у різних сферах життя. Ось лише декілька прикладів.

Ще у 2016 році у 28 неангломовних країнах провели опитування стосовно володіння англійською мовою. Результати показали, що понад 70% компаній зазначили важливість знання цієї мови для успішного ведення бізнесу.

Тож висновок очевидний: англійська важлива для ведення бізнесу. Це один з факторів, який стимулюватиме розвиток підприємництва в Україні. Легке спілкування з іноземними партнерами та залучення клієнтів з інших країн, розширення ринків для українських товарів та залучення інвестицій – у всьому допомагатиме англійська.

Володіння цією мовою відкриє нові перспективи у сфері культури та туризму – вільне спілкування з іноземними туристами покращить якість обслуговування й у перспективі після нашої перемоги зробить Україну привабливішою для іноземних відвідувачів. А це також гроші – у першу чергу для малого та середнього бізнесу.

Впровадження англійської у сфері освіти сприятиме якіснішому навчанню та кращим можливостям для подальшої кар'єри. Адже величезна кількість наукових публікацій, технічної документації, навчальних матеріалів зосереджені в англомовних джерелах. Вони допоможуть українським спеціалістам бути в курсі останніх досягнень та тенденцій у своїх галузях, відповідно це підвищить рівень викладання.

Не забуваємо також про відбудову країни, яка вже почалася, й триватиме після перемоги: презентації планів та стратегій розвитку й відбудови у громадах вже зараз перекладають англійською, щоб ефективніше вести діалог з потенційними інвесторами та швидше залучати кошти на відбудову.

Водночас треба визнати, що зараз у нас зберігається мовний бар'єр – станом на 2021 рік Україна посідає 40 місце зі 112 можливих у рейтингу English Proficiency Index. Тож є над чим попрацювати.

Й нарешті ми маємо брати до уваги наш шлях до членства України в ЄС. Мовна політика Євросоюзу спрямована на те, щоб кожен громадянин європейської спільноти володів мінімум двома іноземними мовами. І наше європейське майбутнє передбачає таку ж стратегію. Ось тому нам усім потрібна англійська.

Що та коли зміниться

Законопроєкт передбачає перехідний період для сфер, у яких знання англійської стане обов'язковим.

Наприклад, для держслужбовців він становитиме від 2 до 4 років залежно від категорії держслужбовця. Тобто через 2 роки після набрання чинності законом держслужбовці категорії "А" обов'язково мають володіти англійською мовою.

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Втім зараз ми спільно з представниками Національного агентства з питань державної служби обговорюємо строки перехідного періоду. Ми маємо впевнитися, що визначеного у законопроєкті терміну буде достатньо для того, щоб держслужбовці опанували англійську. Тож зараз триває дискусія, чи достатньо буде двох років, особливо для посадовців місцевого рівня.

Перехідний період у 4 роки для опанування англійської передбачений для військових-контрактників, представників середнього та вищого складу правоохоронних органів, прокуратури, податкових та митних органів. Втім на період воєнного стану вимога знати англійську для правоохоронців не діє – це цілком логічно.

Є вимога й до представників місцевої влади – вони мають розглядати документи від іноземних держав без перекладу на українську, а також на прохання адресата відповідати на запити закордонних колег англійською. На виконання цієї вимоги передбачено 2 роки.

Крім того, передбачене обов'язкове застосування англійської мови у спілкуванні з особами, які не володіють українською. Зокрема така вимога діятиме для співробітників підрозділів екстреної допомоги населенню, закладів охорони здоров'я, а також всіх видів пасажирського транспорту. На це передбачено 2 роки.

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Такий же перехідний період діятиме для впровадження англійської у сфері культури. Вся інформація про культурно-мистецькі та видовищні заходи у державних та комунальних закладах культури дублюватиметься англійською. Це ж правило діятиме і для державних та комунальних музеїв.

Чи залишається український дубляж?

Найпалкіші дискусії точилися навколо норми законопроєкту, яка стосується демонстрації іноземних фільмів, мовою оригіналу яких є англійська.

Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадськими організаціями та експертами стосовно ризиків, які становить ця норма для захисту української мови. У нас є розуміння, що культурна послуга, якою є кіно, має бути доступною українцям рідною мовою.

Наша позиція чітка – українців треба не примушувати, а стимулювати дивитися фільми мовою оригіналу. Саме тому ми вилучили норму про обов'язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська. Саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали. Решта дискусії буде вже до другого читання.

Як реалізувати законопроєкт

Законопроєкт чітко закріплює норму про те, що держава сприяє вивченню англійської мови громадянами України. Зокрема він передбачає надання грошової допомоги для вивчення англійської мови в межах здобуття освіти дорослих.

Крім того, він встановлює вимогу забезпечити обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти. Ця норма діятиме з 1 вересня 2026 року.

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Обов'язкове вивчення англійської як першої або другої іноземної мови передбачене в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Своєю чергою освітяни мають удосконалити стандарти відповідних рівнів освіти на основі рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR), а також забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації викладачів англійської мови відповідно до міжнародно визнаних актуальних практик викладання.

Нам усім треба усвідомити: що скоріше ми розпочнемо всі ці процеси, то швидше підвищимо рівень конкурентоспроможності України, рівень зростання її інвестиційної та туристичної привабливості.

Цей поступовий мовний перехід допоможе нам забезпечити збалансований розвиток українського суспільства – зберегти нашу національну ідентичність і разом з цим справді стати частиною глобального світу.