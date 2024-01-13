У законопроєкті про мобілізацію хочуть залишити обмеження для ухилянтів, – ЗМІ

Кабмін 11 січня відкликав проєкт закону про мобілізацію, який подав у Раду 25 грудня 2023 року. Адже депутати та суспільство помітили там багато обурливих пунктів.

Журналісти зауважили, що наразі проєкт закону про мобілізацію перебуває у Міноборони. Саме міністерство має адаптувати його з урахуванням депутатських зауважень.

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Після адаптування проєкт закону мають винести на розгляд Кабміну. Видання припускає, що у документі можуть залишити пункт про обмеження для ухилянтів.

Що можуть залишити у законопроєкті про мобілізацію

Журналісти, посилаючись на дані, які мають, стверджують – розробники налаштовані піти на часткове пом'якшення норм, проте загальну концепцію при цьому залишать.

...Зокрема, щодо обмежень для ухилянтів (проти чого жорстко виступають депутати),

– пояснили у виданні.

Там цитують одного із видних "Слуг народу". Останній сказав, що наразі варіанта не видно.

"Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", – запевнив політик.

Що передбачають обмеження та чому депутати (і не тільки) проти цього