В законопроекте о мобилизации хотят оставить ограничения для уклонистов, – СМИ

Кабмин 11 января отозвал проект закона о мобилизации, который подали в Раду 25 декабря 2023 года. Ведь депутаты и общество заметили там много возмутительных пунктов.

Журналисты отметили, что в настоящее время проект закона о мобилизации находится в Минобороны. Именно министерство должно адаптировать его с учетом депутатских замечаний.

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После адаптации проект закона должен быть вынесен на рассмотрение Кабмина. Издание предполагает, что в документе могут оставить пункт об ограничениях уклонистов.

Что могут оставить в законопроекте о мобилизации

Журналисты, ссылаясь на имеющиеся данные, утверждают – разработчики настроены пойти на частичное смягчение норм, однако общую концепцию при этом оставят.

…В частности, относительно ограничений для уклонистов (против чего жестко выступают депутаты),

– объяснили в издании.

Там цитируют одного из видных "Слуг народа". Последний сказал, что пока варианта не видно.

"Понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", – заверил политик.

Что предусматривают ограничения и почему депутаты (и не только) против этого