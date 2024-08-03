У WP проаналізували, чи може обмін між Заходом та Росією бути ознакою залаштункових перемовин

Росія та Білорусь з одного боку, а США, Німеччина, Словенія та Велика Британія з іншого – здійснили найбільший з часів холодної війни обмін ув’язненими. Українські офіційні особи у цьому прямої участі не взяли.

Через це з'явилася низка питань стосовно того, що означає для України подібна угода між країнами Заходу та Росією. Тож журналісти The Washington Post поспілкувалися на цю тему з низкою українських джерел.

Дивіться також Байден згадав молодість: чому обмін в'язнів став перемогою Путіна, а не Заходу

Що обмін між Заходом та Росією може означати для України

Жодних офіційних заяв стосовно подібного обміну з боку Києва оприлюднено не було. Водночас складнощі, важливість та масштаби проведення не залишилися не поміченими. WP пише, що серед українських високопосадовців уже стурбовані можливими таємними переговорами між Вашингтоном та Москвою.

Тому, за словами співрозмовників видання, Київ вимагатиме від президента США Джо Байдена дотримуватися позиції, яку він раніше пообіцяв щодо нашої держави: "нічого про Україну без України".

Водночас радник голови ОПУ Михайло Подоляк стверджує, що Україна зараз "надто незалежна", аби її обходили стороною під час будь-яких потенційних переговорів і щоб інші нав’язували умови припинення вогню.

Неможливо домовитися з Росією про щось, що стосується України, без України. Ціна війни надто висока, інформаційний вплив України – надто великий, тож несправедливе завершення війни принесе трагедію не лише Україні,

– запевнив український посадовець.

Втім, у матеріалі йдеться й про те, що українці усвідомлюють, що країна виживає завдяки передачі їй зброї та грошей з-за кордону. Зазначається, що якщо будь-який з цих рятівних каналів відрізати, то "Україна опиниться у великій біді".

Як пише видання, історія дає вагомі підстави для того, аби Київ хвилювався, що його примушують до компромісів. Зокрема, якщо пригадати те, як 10 років тому, коли почалась війна з Росією, Франсуа Олланд і Ангела Меркель підштовхнули тодішнього президента України Петра Порошенка до підписання Мінських угод.

Однак анонімне джерело серед українських високопосадовців розповіло WP, що успішні обміни ув’язненими не означають переговорів про припинення війни. Водночас цей чиновник підкреслив, що Україна залишається відкритою для чесних переговорів.

Інша частина українських чиновників каже, що Захід, торгуючи російськими злочинцями та шпигунами, лише створює додаткові стимули, щоб Москва захопила ще більше невинних людей. Адже Росія повертає додому злочинців, які незабаром повернуться до підривної діяльності проти Заходу.

WP додало, що хоч обмін і став дипломатичною перемогою Володимира Путіна, українці наполягають, що йому не вдасться змусити їхню країну відмовитися від своїх амбіцій щодо вільного, демократичного майбутнього в Європейському Союзі.