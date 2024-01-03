Росіяни народжуються, щоб померти: чому Кремль не йде на обмін полоненими "всіх на всіх"

Росіяни вірять у лозунги "рускіє своіх нє бросают", але не довіряють фактам і не заглиблюються в те, що відбувається насправді. Ба більше – їм в принципі не цікаве життя їхніх військових.

Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив військовий експерт Михайло Притула. Тому масштабний обмін полоненими "всіх на всіх" може бути тоді, коли в Росії зміниться влада.

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Росіяни не шкодують своїх

Росії не вигідно повертати з полону своїх військових, оскільки з ними потім доведеться багато працювати, фільтрувати, вважає військовий експерт. Але інша справа, коли треба обміняти когось важливого. Тоді вони можуть піти на певні поступки.

"А загалом – це зовсім інше ставлення, інша цивілізація, інші люди. Вони не бережуть життя один одного. 20 років російська пропаганда працює на те, аби примусити людей думати: вони народились для того, щоб померти. Це абсолютна протилежність від ідей, які, наприклад, існують на Заході, де людина народжується для того, щоб жити і отримувати радість від життя. В Росії це по-іншому і з дитинства їм втовкмачують в голову саме це", – пояснив Притула.

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Масштабні обміни полоненими можуть відбутися тоді, коли в Росії станеться бунт та зміниться влада, припустив експерт. Тоді їм доведеться шукати якісь преференції з боку сильних країні і йти на поступки, зокрема обмінювати всіх на всіх.

"Але коли це буде – важко сказати. Тобто смерть Путіна не приведе до такого результату, тому що там є його поплічники, які не залежно від того живий Путін чи мертвий, вони будуть тримати його "бренд" і за рахунок цього утримувати свою власну владу", – пояснив він.

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