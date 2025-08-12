Під час виконання бойового завдання на Курщині захисника врятувала шлюбна обручка, яку він носив на шиї. Кільце прийняло на себе ворожий удар.

Уламок ворожого снаряду влучив прямо в нашого військового, однак він, на щастя, залишився живий. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на 8-й полк спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Як обручка врятувала військового в бою ?

Під час відбиття російського наступу на Курщині українські захисники потрапили під ворожий обстріл. Боєць відчув сильний поштовх, проте мужньо продовжив виконання завдання. Він не зрозумів одразу, що став мішенню, адже поранень не виявив.

Через якийсь час вдома дружина помітила уламок, що прикіпів до термобілизни, і зігнуте кільце. Саме тоді чоловік усвідомив, що обручка стала для нього своєрідним щитом.



Обручка врятувала життя військового / Фото 8-й полк спецпризначення

Військовий зізнається, що не планує виправляти вм'ятину – для нього це символічний оберіг і нагадування про любов і підтримку своєї коханої.

Це пам'ятка про те, що моя дружина завжди поруч, навіть у найтяжчі моменти,

– зазначає чоловік.

Боєць носить обручку на шиї, щоб вона не заважала роботі руками. Він стверджує, що віра близьких у перемогу і готовність долати всі труднощі мотивують рухатися далі й додають сил продовжувати боротьбу за сильну й незалежну Україну.

Українські воїни щодня ризикують життям, звільняючи країну від окупантів. Раніше бойовий медик поділився зворушливою історією порятунку військового.