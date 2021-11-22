Через туман порушилась робота аеропорту "Одеса": скасували вже кілька рейсів

В Одесі ввечері 22 листопада в місті з'явився густий туман, через який сталася значно погіршилася видимість. У мережі повідомляють, що саме через це порушилася робота одеського аеропорту.

Наразі вже відомо про 5 бортів, які не змогли відлетіти чи приземлитися. Інформацію про них розмістили на офіційному табло аеропорту.

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Які рейси скасували

Адміністрація аеропорту "Одеса" повідомила, що за цей день скасували прибуття 2 рейсів зі Стамбулу – об 11:00 та о 21:00.



Літаки, які не приземлились 22 листопада / Скриншот табло аеропорту

Відповідно ці ж літаки не змогли й вилетіти з аеропорту. Їх відправлення було заплановане на 12:05, а також на 21:50. Також скасували відправлення рейсу Одеса – Варшава, який мав вилетіти о 18:35.



Літаки, що не змогли вилетіти / Скриншот табло аеропорту

Що пишуть у мережі

У телеграмі "Новости Одесса" оприлюднили трішки інші дані. Там повідомили, що літак компанії Ryanair рейсу Гданськ – Одеса не зміг приземлитися в одеському аеропорту, хоч і був уже поряд.

Мовляв, спершу він пішов у зону очікування, проте командир лайнера вирішив, що безпечне приземлення неможливе. Тому судно направилось до румунського аеропорту "Констанца".

Також там нібито приземлився інший літак авіакомпанії Ryanair – рейс Бергамо – Одеса. Проте наразі це офіційно не підтверджували.