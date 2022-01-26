Чоловіка співачки Вікторії Петрик затримали за викрадення авто

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні авто. ЗМІ повідомляють, що це чоловік співачки Вікторії Петрик.

Про затримання 40-річного зловмисника правоохоронці повідомили 25 січня. Його впіймали напередодні по гарячих слідах.

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Використав спеціальний пристрій

Слідчі встановили, що цей чоловік їздив по місту вночі та шукав дорогу іномарку. Потрібний автомобіль, Hyundai Santa Fe, він знайшов на вулиці Армійська. Після цього підозрюваний нібито залишив свій транспорт неподалік і зайнявся викраденням.

Для втручання в роботу системи "безключового" доступу, він використав спеціальні пристрої. Після вдалого викрадення зловмисник втік. На думку правоохоронців, чоловік планував повернути авто власниці за пів ціни.

Затримання підозрюваного чоловіка / Фото Нацполіції



Виявили речові докази

Після затримання правоохоронці обшукали автомобіль, який належить підозрюваному. Там знайшли речі, які допоможуть довести вину в суді. Що виявили в легковику:

електронні пристрої для злому транспортних засобів;

пістолет травматичної дії;

паспорт, виданий на його ім’я іноземною державою;

інші речові докази протиправної діяльності.

Обшук в автомобілі затриманого чоловіка: дивіться відео

Його вже взяли під арешт

Про те, що затриманий є чоловіком співачки повідомило місцеве видання "Думская". Також повідомили, що раніше чоловік вже був судимий за крадіжку. Це взяли до уваги в суді, тому посадили його до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.



Зала суду в день обрання запобіжного заходу / Фото "Думская"

На те, що це саме чоловік Петрик, вказує, статура затриманого. Окрім цього, в суді зауважили, що в підозрюваного є малолітня дитина. А виконавиця у 2017 році розповідала, що в неї народився малюк.



Співачка зі своїм чоловіком / Фото з інстаграму Вікторії Петрик