"Чорну бухгалтерію" Одеської міськради підтвердили завдяки публікації 24 каналу

Ще у 2019 році ексгубернатор Одеси Міхеіл Саакашвілі, який зараз перебуває в ув'язненні у Грузії, оприлюднив документи "чорної бухгалтерії" Одеської міськради. Згодом довірена особа Володимира Галантерніка підтвердила достовірність документів.

Мовиться про Альону Попову, яка є довіреною особою неофіційного "господаря Одеси". Як розповіли у Центрі протидії корупції, вона підтвердила правдивість "чорної каси" у переписках.

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Річ у тім, що Попова у листуванні з Архіпової за 2019 рік коментувала матеріал 24 каналу про "чорну касу" Одеської міськради.

О боже, це п***а, м'яко кажучи. Боюся уявити, що зараз розпочнеться. Капець, у цих документах реально є майже все,

– написала Попова.

Як пояснили у ЦПК, переписки Альони Попової зачитав прокурор на засіданні 8 грудня.

Що відомо про "чорну касу" Одеської міськради

Під час судового засідання у справі мера міста Геннадія Труханова щодо мільйонної корупційної афери з "Краяном" Міхеіл Саакашвілі оприлюднив документи "чорної бухгалтерії" Одеської міськради. Політик тоді повідомляв, що документи отримав від журналістів та громадських діячів, які не оприлюднили їх через те, що боялись постраждати.

Він приніс в суд знайдені та вилучені детективами НАБУ матеріали з двох флешок Альони Попової. За його словами та згідно з протоколом обшуку, коли детективи НАБУ зайшли в дім, Попова знищувала матеріали: палила документи, топила комп'ютер у ванній кімнаті й пошкоджувала флешки. Але детективам вдалося їх відновити.

У документах були розписані деталі темних схем, суми, які платилися ЗМІ, місцевим політикам і чиновникам тощо,

– пояснили у ЦПК.

Це робилося, аби прийняти "зручні" рішення щодо продажу землі й комунального майна у своїх інтересах і легалізувати свої злочини.

Повний текст публікації Центру протидії корупції:

Довірена особа неофіційного "господаря Одеси" Володимира Галантерніка Альона Попова у переписках підтверджувала правдивість "чорної каси" Одеської міської ради, яку ще у 2019 році оприлюднив у суді над Трухановим Міхеіл Саакашвілі.

Саакашвілі тоді повідомляв, що документи отримав від журналістів та громадських діячів, які не оприлюднили їх через те, що боялись постраждати. Він приніс в суд знайдені та вилучені детективами НАБУ матеріали з двох флешок Альони Попової. За його словами та згідно з протоколом обшуку, коли детективи НАБУ зайшли в дім, Попова знищувала матеріали: палила документи, топила комп'ютер у ванній кімнаті й пошкоджувала флешки. Але детективам вдалося їх відновити.