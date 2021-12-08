Речь идет об Алене Поповой, которая является доверенным лицом неофициального "хозяина Одессы". Как рассказали в Центре противодействия коррупции, она подтвердила правдивость черной кассы в переписках.

Больше об этом Саакашвили обнародовал "черную кассу" Одесского горсовета в суде над Трухановым: фото

Дело в том, что Попова в переписке с женщиной по фамилии Архипова за 2019 год комментировала материал 24-го канала о "черной кассе" Одесского горсовета.

О боже, это п***а, мягко говоря. Боюсь представить, что сейчас начнется. Капец, в этих документах реально есть почти все,

– написала Попова.

Как объяснили в ЦПК, переписки Алены Поповой зачитал прокурор на заседании 8 декабря.

Что известно о "черной кассе" Одесского горсовета

Во время судебного заседания по делу мэра города Геннадия Труханова по поводу миллионной коррупционной аферы с "Краяном" Михеил Саакашвили обнародовал документы "черной бухгалтерии" Одесского горсовета. Политик тогда сообщал, что документы получил от журналистов и общественных деятелей, которые не обнародовали их из-за того, что боялись пострадать.

Он принес в суд найденные и изъятые детективами НАБУ материалы из двух флешек Алены Поповой. По его словам и согласно протоколу обыска, когда детективы НАБУ зашли в дом, Попова уничтожала материалы: жгла документы, топила компьютер в ванной комнате и повреждала флешки. Но детективам удалось их восстановить.

В документах были расписаны детали темных схем, суммы, которые платили СМИ, местным политикам и чиновникам и т.д.

– объяснили в ЦПК.

Это делалось, чтобы принять "удобные" решения по продаже земли и коммунального имущества в своих интересах и легализовать свои преступления.

Полный текст публикации Центра противодействия коррупции:

Доверенное лицо неофициального "хозяина Одессы" Владимира Галантерника Алена Попова в переписках подтверждала правдивость "черной кассы" Одесского городского совета, которую еще в 2019 году обнародовал в суде над Трухановым Михеил Саакашвили.

Саакашвили тогда сообщал, что документы получил от журналистов и общественных деятелей, которые не обнародовали их из-за того, что боялись пострадать. Он принес в суд найденные и изъятые детективами НАБУ материалы из двух флешек Алены Поповой. По его словам и согласно протоколу обыска, когда детективы НАБУ зашли в дом, Попова уничтожала материалы: жгла документы, топила компьютер в ванной комнате и повреждала флешки. Но детективам удалось их восстановить.