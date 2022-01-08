Дав ляпаса незнайомцю: в Одесі суд призначив незвичне покарання для порушника

Малиновський районний суд Одеси виніс нестандартний вирок для 35-річного чоловіка. Порушник захищав свою сім'ю і вдарив у обличчя незнайомця.

Згідно з матеріалами справи, дружина одесита пішла влаштовувати дитину в школу. Під час цього, її авто хтось подряпав і виник конфлікт з двома чоловіками.

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Обставини сутички в Одесі

Жителю Одеси зателефонувала дружина й пояснила ситуацію, в трубці чоловік почув крики своїх дітей та сторонніх осіб. Не гаючи часу, він вирушив на місце події й без розмов дав ляпаса одному з чоловіків.

Від удару потерпілий впав на землю та подряпав лікті. Дії одесита кваліфікували як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловік свою провину визнав у суді.

Покарання за ляпас

Відповідно до закону, суддя Олександр Гарський призначив жителю Одеси штраф у розмірі 850 гривень.

Окрім цього, одеситу рекомендували звернути увагу на власне ставлення до життя. Зокрема, присвятити час інтелектуальному розвитку та доброзичливому ставленню до інших людей.

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У цьому йому має допомогти роман Елеонор Портер "Полліана" 1913 року. Згідно з вироком суду, чоловік зобов'язаний його прочитати.

Підстави для незвичного вироку

Під час винесення вироку, суд оцінював не лише окремий вчинок, а й особистість обвинуваченого. З'ясувалося, що 35-річний одесит має освіту педагога за спеціальністю фізичне виховання.

До цього випадку не мав судимостей. Працює директором компанії та виховує дітей, віком 8 та 6 років.

Малиновський райсуд Одеси час від часу ухвалює літературні вироки, якщо це дозволяє ситуація. Раніше 26-річного злодія зобов'язали прочитати вірш Івана Франка та трилогію Льва Толстого, а двох крадіїв – твори Тараса Шевченка і Марка Твена.

Суд переконаний, що чоловік застосував фізичну силу на рівні інстинктів, щоб захистити дружину. Однак такі дії засудив і назвав шкідливою для суспільства.

Аби позитивно вплинути на культуру поведінки та виховання одесита, суд рекомендував прочитати дитячу книгу Елеонор Портер. Суддя вважає, що цей роман духовно великий за змістом та здатен навчити дорослих бути добрішими.

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