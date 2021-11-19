Довкола чутний запах газу: в Одесі прорвало газову трубу – фото та відео з місця

У Приморському районі Одеси трапилася аварія мережі газопостачання. Через це там був сильний запах газу. На це місце негайно прибули працівники аварійної служби.

Окрім цього, туди направили загін рятувальників. Це сталося приблизно о півдні 19 листопада.

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Яких незручностей це завдало

Прорив газової труби помітили на вулиці Пастера. Через це її одразу перекрили для руху транспорту. На щастя, аварійні служби швидко почали ліквідацію несправності, тому ніхто не постраждав.

Вид на перекриту вулицю з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Відтак рятувальники там лише чергували, проте їхня робота не знадобилася. Телеграм УСІ повідомив, що транспорт із Пересипу перенаправляли на вулицю Старопортофранківську. Також внаслідок цієї події зупинився рух трамваїв, що курсують за 28 маршрутом.

Рятувальники на місці прориву газової труби: дивіться відео

Інша аварія з газом

В Ізмаїлі на Одещині 29 жовтня стався вибух газу в житловому будинку. Через це постраждала жінка, яка в цей момент була біля котла. Також отримав опіки її чоловік, який прийшов гасити загоряння шпалер.

На думку рятувальників, до цього інциденту призвело нехтування правилами пожежної безпеки. Тому вони вкотре закликали бути обачними при використанні газових приладів.

Місце, де прорвало трубу газу в Одесі / Фото телеграму "Новини.LIVE Odesa"