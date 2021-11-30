Кіберполіція викрила одесита, який продавав дані 42 мільйонів іноземців

В Одесі 32-річний місцевий житель продавав особисті дані іноземців у месенджері. Кіберполіція викрила базу даних, що налічувала інформацію про 42 мільйони іноземців.

Ціна даних залежала від об'єму інформації. Коштували вони до 1000 доларів США. Фігуранту наразі повідомили про підозру.

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Паспортні дані та банківські картки

Бази даних містили:

ПІБ та номери телефонів та соціального страхування;

паспортні та банківські дані;

авторизаційні дані до облікових записів поштових сервісів.

Одна база містила від 100 до 1000 записів з персональними даними громадян. Оплату зловмисник отримував на електронні гаманці.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання чоловіка. Вони вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флешки та карти пам'яті. Під час попереднього огляду кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію щодо 42 мільйонів іноземців.

Що загрожує зловмисникові

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею "несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства". Максимально йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі.