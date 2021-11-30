Цена данных зависела от объема информации. Стоили они до 1000 долларов США. Фигуранту пока сообщили о подозрении.
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Паспортные данные и банковские карты
Базы данных содержали:
- ФИО и номера телефонов и социального страхования;
- паспортные и банковские данные;
- авторизационные данные к учетным записям почтовых сервисов.
Одна база содержала от 100 до 1000 записей с персональными данными граждан.
Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины. Они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флешки и карты памяти. Во время предварительного осмотра киберполицейские обнаружили базы данных, которые насчитывали информацию относительно 42 миллионов иностранцев.
Что грозит злоумышленнику
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по статье "несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством". Максимально ему может грозить до 2 лет лишения свободы.