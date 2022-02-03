Комунальники здерли бруківку, яку одеситка поклала за свої гроші: тепер вимагають штраф

В Одесі комунальні працівники провели демонтаж бруківки, яку проклали лише за місяць до цього. Тепер людина, яка сама займалася доброустроєм, має заплатити штраф.

Про цей інцидент на Фонтанській дорозі, 15, повідомили 3 лютого. Згодом оприлюднили фото, на яких дійсно видно зняту бруківку. Її просто склали поряд на газон і під стіну.

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Раніше були тільки ями

Встановленням цієї бруківки займалася одеситка Лілія Кірєєва. Вона розповіла журналістам, що за матеріали та роботу майстрів загалом заплатила 80 тисяч гривень. Це було потрібно, бо біля її комерційного приміщення практично не було тротуару – лише ями.



Склали бруківку біля стіни / Фото "Думская"



Слід зауважити, що новою сірою бруківкою встелили не лише ділянку біля приміщення. Також зробили доріжку вздовж дому, в якому воно розташоване. Тому люди, які живуть у будинку, були цілком задоволені.



Демонтована бруківка під домом / Фото "Думская"

Прийшов лист про порушення

Проте нещодавно Лілії підприємниці прийшов документ із Приморської райадміністрації. Там було вказано, що такий благоустрій є незаконним, тому необхідно буде сплатити штраф. Його розмір має визначити спеціальна комісія.

А сьогодні вранці нам зателефонували сусіди та сказали, що плитку почали демонтувати. Але ж я не проти заплатити штраф, просто ще не було засідання комісії. Такої маячні я ще не бачила,

– резюмувала жінка події цього дня.

Також Лілія додала, що тепер планує звернутися до суду. Вона вимагатиме, щоб відповідальна за демонтаж установа відшкодувати їй збитки.

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