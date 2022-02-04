"Лякаєте людей": в Одесі охоронець торгового центру вигнав дівчину з ДЦП

У центрі Одеси охоронець торгового центру вигнав клієнтку з ДЦП із закладу. Мотивував це тим, що вона "лякає людей".

Відео інциденту оприлюднили в місцевому телеграм-каналі 3 лютого ввечері. Відомо, що випадок стався у "Афінах" на площі Грецькій в Одесі.

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Охоронець вигнав відвідувачку

До торгового центру прийшла клієнтка з ДЦП. Дівчина хотіла щось купити, але її вивів на вулицю охоронець.

Як можна зрозуміти з відеоролика, чоловік пояснив, що відвідувачка своїми "криками" "лякає людей". Та порекомендував їй наступного разу прийти за покупками з мамою.

Відвідувачка спробувала йому заперечити, мовляв, вона самостійно дає собі раду. Вона також попросила показати документ, який змушує людей з ДЦП приходити за покупками в супроводі когось іншого.

Послався на продавчиню

Вагомих аргументів у охоронця не було, тож він лише цинічно курив електронну цигарку в присутності ображеної клієнтки. Згодом чоловік додав, що його попросила вивести дівчину з приміщення одна з продавчинь, яка нібито злякалася.

Після цих слів охоронець мовчки розвернувся й зайшов усередину торгового центру.

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Дискримінація громадян

Представники торгівельного центру наразі ніяк не прокоментували випадок в Одесі. Редакція 24 каналу готова висвітлити позицію закладу.

Зазначимо, що дії охоронця "Афін" в Одесі порушують закон про запобігання дискримінації. Мовиться про те, що громадян не можна обмежувати в правах через інвалідність.

Дівчина, яку вигнав охоронець, може звернутися з відповідною скаргою до державних органів, Уповноваженої з прав людини або до суду. Якщо провину працівника закладу вдасться довести, йому доведеться виплатити компенсацію за моральну шкоду.

Штрафи для роботодавців

Із 8 січня в Україні набув чинності закон, який забороняє дискримінацію з боку роботодавців. У вакансіях тепер не можна вказувати бажаний вік, стать, расу кандидата тощо.

За порушення закону передбачені чималі штрафи. Державна служба з питань праці може встановити штраф у розмірі 65 тисяч гривень.

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