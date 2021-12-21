Міст через Хаджибейський лиман тимчасово закриють

Рух мостом через Хаджибейський лиман, що на трасі Одеса – Київ, тимчасово перекриють. Причина – налагодження системи моніторингу зважування в русі.

У пресцентрі Служби автошляхів Одеської області повідомили, що обмеження щодо руху мостом почнуть діяти вже ввечері 21 грудня.

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Міст через Хаджибейський лиман перекриють

Від 21:00 21 грудня до 5:00 22 грудня на мості через Хаджибейський лиман, який розташований на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, буде закрито рух для всіх видів транспорту,

– йдеться у повідомленні.

Рух мостом закривають у зв'язку з налагоджувальними роботами системи моніторингу зважування у русі (WIM).

Часткове перекриття руху

Також перекривати рух планують по смугах в обох напрямках, однак без зупинки руху всім мостом у такі дні:

22 грудня – з 9:00 до 18:00;

23 грудня – з 9:00 до 18:00;

24 грудня – з 9:00 до 18:00.

У період налагоджувальних робіт системи моніторингу співробітники патрульної поліції забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху.



Схема об'їзду мосту / Карта Служби автомобільних доріг

Міст через Хаджибейський лиман: що відомо

Навесні 2021 року завершили роботи на мості через Хаджибейський лиман, які з перервами тривали від початку 2000-х років. Там відкрили 6 смуг руху – по 3 у напрямку Києва та Одеси. Пропускна спроможність мосту збільшилася до 60 000 автомобілів на добу.

Уривок з допису Служби автомобільних доріг Одещини:

Сьогодні, 21 грудня, від 21:00 години до 5:00 години ранку 22 грудня на мості через Хаджибейський лиман, який розташований на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса (км 445), буде закрито рух для всіх видів транспорту, у зв'язку з налагоджувальними роботами системи моніторингу зважування в русі (WIM).

Також перекриття руху планується по смугах у обох напрямках, без перекриття мосту:

22 грудня з 9:00 до 18:00;

23 грудня з 9:00 до 18:00;

24 грудня з 9:00 до 18:00.