В пресс-центре Службы автодорог Одесской области сообщили, что ограничение движения по мосту начнут действовать уже вечером 21 декабря.

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Мост через Хаджибейский лиман перекроют

С 21:00 21 декабря до 5:00 22 декабря на мосту через Хаджибейский лиман, расположенный на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, будет закрыто движение для всех видов транспорта,

– говорится в сообщении.

Движение по мосту закрывают в связи с наладочными работами системы мониторинга взвешивания в движении (WIM).

Частичное перекрытие движения

Также перекрывать движение планируют по полосам в обоих направлениях, однако без остановки движения по всему мосту в следующие дни:

22 декабря – с 9:00 до 18:00;

23 декабря – с 9:00 до 18:00;

24 декабря – с 9:00 до 18:00.

В период наладочных работ системы мониторинга сотрудники патрульной полиции будут обеспечивать регулирование дорожного движения.

Схема объезда моста / Карта Службы автомобильных дорог

Мост через Хаджибейский лиман: что известно

Весной 2021 года завершили работы на мосту через Хаджибейский лиман, которые с перерывами продолжались с начала 2000-х годов. Там открыли 6 полос движения – по 3 в направлении Киева и Одессы. Пропускная способность моста увеличилась до 60 тысяч автомобилей в сутки.

Отрывок из сообщения Службы автомобильных дорог Одесской области:

Сегодня, 21 декабря, с 21:00 до 5:00 утра 22 декабря на мосту через Хаджибейский лиман, который расположен на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса (км 445), будет закрыто движение для всех видов транспорта, с наладочными работами системы мониторинга взвешивания в движении (WIM)

Также перекрытие движения планируется по полосам в обоих направлениях, без перекрытия моста:

22 декабря с 9:00 до 18:00;

23 декабря с 9:00 до 18:00;

24 декабря с 9:00 до 18:00.